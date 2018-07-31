ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белавиа" в декабре начнет летать из Минска в Воронеж - четыре раза в неделю

01.08.2018 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Белавиа» откроет новый регулярный рейс — в Воронеж. Первый самолет из Минска туда полетит 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.


Фото: Embraer

Рейсы Минск-Воронеж-Минск будут выполняться четыре раза в неделю. Вылет из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам, прибытие в Международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30.

Обратный рейс из Воронежа — в 5.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, прибытие в Национальный аэропорт Минск в 7.05. Время для всех аэропортов указано местное.

— Мы рассчитываем, что запуск рейсов по маршруту Минск-Воронеж будет способствовать развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и черноземным регионом Российской Федерации. Для наших гостей Национальный аэропорт Минск может стать удобным международным узловым портом для полётов по всей маршрутной сети «Белавиа» и партнеров. Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли комфортно осуществить пересадку за максимально короткое время, — прокомментировал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Поначалу полёты будут выполнять на самолете CRJ-200 (49 мест) и Embraer — 175 (76 мест). Время в пути — 1 час 30 минут.

Билеты уже в продаже, их стоимость: в одну сторону от 96 евро, включая таксы и сборы, и от 179 евро — туда-обратно.

Аэропорт Воронежа станет десятым российским аэропортом в маршрутной сети «Белавиа». Сейчас белорусская авиакомпания летает в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Казань, Ростов-на-Дону.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Белавиа" откроет новый регулярный рейс - в Воронеж. Первый самолет из Минска туда полетит 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Белыничском районе произошел массовый мор рыбы: подозревают, что отравление пошло от фермы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика