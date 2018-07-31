"Белавиа" в декабре начнет летать из Минска в Воронеж - четыре раза в неделю

«Белавиа» откроет новый регулярный рейс — в Воронеж. Первый самолет из Минска туда полетит 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



Фото: Embraer

Рейсы Минск-Воронеж-Минск будут выполняться четыре раза в неделю. Вылет из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам, прибытие в Международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30.

Обратный рейс из Воронежа — в 5.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, прибытие в Национальный аэропорт Минск в 7.05. Время для всех аэропортов указано местное.

— Мы рассчитываем, что запуск рейсов по маршруту Минск-Воронеж будет способствовать развитию сотрудничества между Республикой Беларусь и черноземным регионом Российской Федерации. Для наших гостей Национальный аэропорт Минск может стать удобным международным узловым портом для полётов по всей маршрутной сети «Белавиа» и партнеров. Расписание составлено так, чтобы пассажиры могли комфортно осуществить пересадку за максимально короткое время, — прокомментировал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Поначалу полёты будут выполнять на самолете CRJ-200 (49 мест) и Embraer — 175 (76 мест). Время в пути — 1 час 30 минут.

Билеты уже в продаже, их стоимость: в одну сторону от 96 евро, включая таксы и сборы, и от 179 евро — туда-обратно.

Аэропорт Воронежа станет десятым российским аэропортом в маршрутной сети «Белавиа». Сейчас белорусская авиакомпания летает в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи, Калининград, Казань, Ростов-на-Дону.