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В Белыничском районе произошел массовый мор рыбы: подозревают, что отравление пошло от фермы

01.08.2018 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Массовый мор рыбы произошел в Белыничском районе, около двухсот особей погибло в реке Осливка. О происшествии сообщает телеканал СТВ.


В прошлом веке эта река считалась одной из самых чистых в Беларуси. Сейчас впору относить к самым загрязненным, рыбы становится все меньше.

Причины недавнего мора уже выясняют правоохранители. Основная версия — попадание в реку сточных вод из соседнего молочно-товарного комплекса. 169 особей, от плотвы и карасей до щуки, погибли в одночасье. Свидетелями природного ЧП стали местные жители, они и сообщили в службы.


«Вред окружающей среде составил около шести тысяч рублей. Размер вреда еще не окончательный. Может увеличится в связи с тем, что существует постановление Министерства природных ресурсов, и вред будет исходить из площади загрязненного водоема», — рассказал старший государственный инспектор Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Дмитрий Мельников.

Рядом, на возвышенности, находится молочно-товарный комплекс. Есть версия, что выброс ядовитой жидкости случился после проливных дождей. Навозную жижу не остановили специальные рвы и она попала в водоем.

«В настоящее время сотрудниками Белыничского РОВД назначена экспертиза с целью установления причины гибели данной рыбы. В то же время проводим мероприятия по установлению лиц, причастных к замору рыбы», — рассказал начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Белыничского РОВД Сергей Низовцов.

Погибшую рыбу из реки выловили, ведь она потенциальный источник новой инфекции. Грунт и воду отправили на лабораторное исследование. Виновных ждет административная ответственность: кроме компенсации ущерба природе (это порядка шести тысяч рублей) им придется заплатить и внушительный штраф.

Как только завершатся проверки, причины мора будут устранены. Районные власти уже прорабатывают вопрос о зарыблении водоема.

 
 
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Ущерб природе оценивается в 6 тысяч рублей, и это не считая штрафа для виновника.
 
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