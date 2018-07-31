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Жаркая погода сохранится в Беларуси 2 августа

01.08.2018 11:41 — Новости Общества | БелТА  
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 2 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, по юго-западу до плюс 19. Днем будет от 25 до 30 выше нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 2 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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