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Жаркая погода сохранится в Беларуси 2 августа
01.08.2018 11:41 — Новости Общества | БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 2 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый.
Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, по юго-западу до плюс 19. Днем будет от 25 до 30 выше нуля.-0-
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 2 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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