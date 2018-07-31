«На летней полянке» провели День здоровья воспитанники сморгонских яслей - сада №15

«На летней полянке». Под таким названием 26 июля в учреждении дошкольного образования «Ясли - сад №15 г.Сморгони» весело и интересно прошёл День здоровья.

На праздник с корзиной ярких цветов и радостным настроением пришло разноцветное любимое всеми Лето. Оно рассказало воспитанникам о том, что очень полезно для растущего организма находиться на свежем воздухе, принимать солнечные ванны, водные процедуры, заниматься спортом. Вместе с ребятами оно закружилось в зажигательном танце «Краски лета».

Не обошлось и без приятных неожиданностей. Своим весёлым смехом ребята разбудили отдыхающую неподалёку Бабу-Ягу, которая с удовольствием согласилась принять участие в празднике. Она очень старалась одержать победу, соревнуясь с детьми, но старая метла мешала ей это сделать. Воспитанники старших и средних групп проявили ловкость, силу, скоростно-силовые качества в эстафетах: «Передай мяч», «Солнечные лучики», «Кузнечики», «Весёлая эстафета». За то, что с Бабой-Ягой было весело и интересно, ребята подарили ей новую метлу и посоветовали регулярно заниматься спортом.





































Ребята второй младшей группы также с удовольствием принимали участие в Дне здоровья. Вместе с любимым Летом они играли в игры «Волк и зайцы», «Солнышко и дождик», «Разноцветная радуга».

























Воспитанники всего дошкольного учреждения в этот день хорошо отдохнули на свежем воздухе, получили массу положительных эмоций и заряд энергии, а в конце праздника для каждого было приготовлено угощение: вкусный и полезный сок.

Алла ПРИМАЧЁВА, руководитель физического воспитания государственного учреждения образования «Ясли-сад №15 г.Сморгони».