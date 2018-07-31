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ВНИМАНИЕ! Лагерь «Орлёнок» ПРИГЛАШАЕТ детей на оздоровление
01.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
с 5 по 22 августа 2018 г.
По вопросам приобретения путёвок обращайтесь в комиссии по оздоровлению по месту работы родителей, в представительство по оздоровлению по адресу: ул. Гагарина,6, каб. 7 (тел. 3-19-91), в каб. №14 централизованной бухгалтерии управления образования Сморгонского райисполкома ул. Ленина 9, (тел. 2-10-96)
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с 5 по 22 августа 2018 г.
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