ВНИМАНИЕ! Лагерь «Орлёнок» ПРИГЛАШАЕТ детей на оздоровление

с 5 по 22 августа 2018 г.

Стоимость путёвки Дотация государства 185 рублей Возраст Полная стоимость Доплата при покупке 6-10 лет 364,00 руб. 179,00 руб. 11-13 лет 370,00 руб. 185,00 руб. 14-17 лет 375,00 руб. 190,00 руб.

По вопросам приобретения путёвок обращайтесь в комиссии по оздоровлению по месту работы родителей, в представительство по оздоровлению по адресу: ул. Гагарина,6, каб. 7 (тел. 3-19-91), в каб. №14 централизованной бухгалтерии управления образования Сморгонского райисполкома ул. Ленина 9, (тел. 2-10-96)