ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Установлены обстоятельства убийства двухлетней девочки в Слуцке

01.08.2018 09:51 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 1 августа. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела об убийстве двухлетней девочки и покушении на убийство ее брата в Слуцке в январе 2018 года.

Как сообщили в СК, информация о смерти малолетней с признаками криминального характера поступила в правоохранительные органы от медицинских работников, которые 29 января выбыли по вызову в один из домов в Слуцке. Девочку обнаружили в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла на месте происшествия.

По данным следствия, 26-летний сожитель матери погибшей, неадекватно реагируя на особенности детского поведения, из хулиганских побуждений нанес по различным частям тела ребенка, в том числе в область жизненно важных органов, не менее 190 ударов, а ее пятилетнему брату — не менее 50.

Кроме того, установлено, что 27-летняя мать, имея возможность сообщить в надлежащие учреждения о необходимости медицинской и иной помощи детям, а также своевременно пресечь противоправные действия сожителя, этого не сделала. Тем самым заведомо оставила без помощи детей, будучи обязанной о них заботиться.

В рамках уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе проверка показаний на месте с участием обвиняемого.

К материалам уголовного дела приобщены результаты более 30 экспертиз, назначенных следователями с целью установления обстоятельств произошедшего и расширения доказательственной базы. В их числе заключения психолого-психиатрических, судебно-медицинских, судебно-генетических, медико-криминалистической экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ.

Стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой в отношении обвиняемого установлено, что в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

Допрошены в качестве свидетелей более 100 человек. В их числе сотрудники служб и организаций, ответственных за обеспечение государственной защиты прав и законных интересов детей (сотрудники райисполкома, милиции, медицинские работники), родственники фигурантов, их соседи и знакомые. Использованы современные методы проведения следственных действий с малолетними детьми: братья и сестры погибшей были опрошены с применением видеозаписи педагогом-психологом в комнате для опросов несовершеннолетних.

Действия 26-летнего мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Обвиняемый находится под стражей.

Матери погибшей девочки предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК (оставление в опасности). Мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 августа. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси окончено расследование уголовного дела об убийстве двухлетней девочки и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Убийство двухлетней девочки в Слуцке: обвинения предъявлены матери ребенка и ее сожителю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика