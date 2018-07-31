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В Климовичах отдыхающий работник МЧС спас сразу двух утопающих: 8-классницу и ее маму

01.08.2018 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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31 июля на водоеме в городе Климовичи спасатель во время отдыха случайно увидел тонущих. Он вытащил на берег 8-классницу и ее маму, причем тянул сразу обоих. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Примерно в 16.00 в десяти метрах от берега начали тонуть женщина и девушка. Повезло, что рядом отдыхал в свободное от службы время капитан внутренней службы Максим Новиков.

Оказалось, дочь повисла на плечах у матери и обе погружались под воду. Даже когда спасатель подплыл, подросток не отпускала женщину.

«Поэтому, подплыв к утопающим, спасатель нырнул в воду, приподнял их и вытащил на безопасную глубину, а затем — на берег водоема. От медицинской помощи спасенные отказались», — рассказали в ведомстве.

Максим Новиков — начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1 Костюковичского районного отдела МЧС. Он работает спасателем уже 12 лет; с подросткового возраста нередко выступал в соревнованиях по спасению на воде.

 
 
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Подросток повисла на шее матери и не хотела ее отпускать. Спасатель смог вытащить обоих.
 
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