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В Брагине крановщику стало плохо прямо во время работы. С высоты его снимали спасатели

01.08.2018 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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В Брагине на одном из строительных объектов крановщику стало плохо. Самостоятельно спуститься с высоты он не смог, строители также не знали как помочь коллеге. Подробности сообщили в МЧС.


Фото носит иллюстративный характер

Инцидент произошел 31 июля, около 12 часов дня. При демонтаже башенного крана стало плохо 35-летнему крановщику. При этом мужчина находился на уровне 6−7 метров над землей.

Работники МЧС спустили мужчину на землю и передали врачам скорой.

 
 
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В Брагине на одном из строительных объектов крановщику стало плохо. Самостоятельно спуститься с высоты он не смог, строители также не знали как помочь коллеге.
 
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