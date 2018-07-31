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В Брагине крановщику стало плохо прямо во время работы. С высоты его снимали спасатели
01.08.2018 12:03 — Новости Общества | Tut.by
В Брагине на одном из строительных объектов крановщику стало плохо. Самостоятельно спуститься с высоты он не смог, строители также не знали как помочь коллеге. Подробности
Инцидент произошел 31 июля, около 12 часов дня. При демонтаже башенного крана стало плохо 35-летнему крановщику. При этом мужчина находился на уровне 6−7 метров над землей.
Работники МЧС спустили мужчину на землю и передали врачам скорой.
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В Брагине на одном из строительных объектов крановщику стало плохо. Самостоятельно спуститься с высоты он не смог, строители также не знали как помочь коллеге.
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