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Дёшево, но безопасно ли?

01.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Дёшево, но безопасно ли?

Информация об «узбекских» товарах, которые продают выходцы из Средней Азии, стала появляться в 2017 году. Одновременно появились сведения, что на товарах нет маркировки (в том числе о составе сырья), нет и сертификатов соответствия.
В настоящее время качество и безопасность «узбекских» товаров, реализуемых на территории Республики Беларусь, — один из вопросов, стоящих на особом контроле у государства.
В рамках работы по противодействию обороту опасной и несоответствующей требованиям законодательства продукции Брестская областная инспекция Госстандарта проводит надзорные мероприятия в магазинах «низких» цен.
При всех надзорных мероприятиях устанавливаются нарушения требований технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС), характерные из которых:
по безопасности: по показателям «гигроскопичность», «воздухопроницаемость», «устойчивость окраски к стирке, устойчивость окраски к поту»; превышение высоты каблука в обуви детской; наличие синтетических волокон в изделиях для новорожденных; соединительные швы с обметыванием срезов в изделиях для новорожденных выполнены не на лицевую сторону; на рюкзаках и ранцах детских отсутствуют светоотражающие элементы и др.;
по маркировке: информация для потребителя отсутствует, предоставлена не в полном объеме или предоставлена недостоверная информация, в том числе по результатам испытаний вид и (или) массовая доля сырья, указанныев маркировке, не соответствуют фактическому значению;
на продукцию отсутствую документы о подтверждении соответствия (сертификаты соответствия, декларации о соответствии).
Внимание! Показатели воздухопроницаемости и гигроскопичности связаны с влиянием на теплообмен организма человека, участвуют в формировании так называемого микроклимата пододежного пространства, и их несоответствие установленным требованиям в одежде может привести к перегреву или переохлаждению организма, а также послужить одним из факторов, провоцирующих развитие простудных заболеваний или заболеваний кожи (дерматитов), аллергии.
При выявлении опасной продукции запрещается дальнейшая ее реализация, выдаются предписания об организации возврата потребителями (отзыва от потребителей) и (или) изъятия из обращения продукции, предписания о запрете ввоза и обращения на территории Республики Беларусь и о прекращении действия документов об оценке соответствия.
Также в настоящее время проводится работа по контролю заустранением ранее выявленных нарушений. Анализ проделанной работы показал, что имеются повторные нарушения. В данных случаях на юридические лица, ответственные должностные лица и индивидуальные предпринимателипривлекаются к административной ответственности.
Следует отметить, что в ходе проверок проводятся испытания продукции, результаты которых подтверждают низкое качество и опасность дешевой продукции.
Так, в июле 2018 года при проверке в торговом объекте в г. Бресте выявлена детская одежда, не соответствующая требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателям безопасности и недостоверной информации о составе сырья.
В ходе проведенных испытаний установлено:
— блузки для девочек школьной группы (2 слой), модель Natali, состав сырья по маркировке: полиэстер 80 %, вискоза 20 %, изготовитель ОсОО «ТЕХНОТКАНЬ», Кыргызская Республика не соответствуют по показателю безопасности: «гигроскопичность» составила 1 % при норме не менее 7 %;
в маркировке продукции представлена недостоверная информация о виде и массовой доле сырья, заявленной изготовителем в маркировке: в маркировке – полиэстер 80 %, вискоза 20 %, по результатам испытаний — полиэстер 100 % (отклонение фактического содержания сырья составило 25 % при норме ±5 процентов);
— шорты для девочек ясельной группы (2 слой) из джинсовой ткани, с маркировкой «BONITO KIDS», состав сырья по маркировке: хлопок 75 %, полиэстер 23 %, лайкра 2 %, производитель ООО «ORIGINAL TEXTILE AND PRINT», Узбекистан не соответствуют по показателю безопасности: «воздухопроницаемость» составила 29 дм³/м²с при норме не менее 70 дм³/м²с.
При проведении надзорных мероприятий выявляются фальсифицированные документы подтверждения соответствия продукции и фальсификация информации о самой продукции путем срезки вшитых производителем маркировочных лент и замене маркировочных ярлыков для «подгонки» данной продукции под действующие сертификаты.
При установлении этих нарушений информация передается в правоохранительные органы, но с их стороны наблюдается низкая активность в наведении порядка в данной сфере.

 
Теги: Брест
 
 
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Информация об «узбекских» товарах, которые продают выходцы из Средней Азии, стала появляться в 2017 году. Одновременно появились сведения, что на
 
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