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В минских аптеках пропал препарат для щитовидки. Поставить обещают с конца августа

01.08.2018 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В минских аптеках пропал препарат для щитовидки. Следующую поставку ожидают в конце августа-начале сентября.


В редакцию портала обратилась минчанка Ирина. Около двух лет ее 17-летняя дочь, у которой проблемы со щитовидкой, каждый день принимает препарат тирозол. Однако, по словам, Ирины он пропал из аптек города, а в больнице, где его выписывают, предложили дать рецепт на украинский аналог.

У дочери Ирины тиреотоксикоз. Это состояние, когда повышается уровень гормонов щитовидной железы.

— Два года назад, когда дочь заболела, она была в ужасном состоянии, и никого не мог понять, что с ней происходит. Сдали анализы на гормоны, там все было запредельно. Ее госпитализировали, лечили, и вот с тех пор она на таблеточной терапии, находится под наблюдением врачей и регулярно сдает анализы, — рассказывает Ирина.

Таблетки девушка должна пить каждый день.

— Рецепт на них выписывают в больнице, и всегда эти таблетки в аптеках были. — уточняет она.

На сайте tabletka.by сказано, что тирозол есть в аптеках в регионах, но в Минске его, действительно, система не выдает. Украинские аналоги препарата есть по всей Беларуси, в том числе и в столице.

— Есть украинский аналог этого препарата, когда звонила в больницу, нам сказали, что будут выписывать его. Но я не знаю, как организм ребенка отреагирует, поэтому поеду в Вильнюс и куплю тирозол там, — говорит Ирина.

Республиканское унитарное предприятие «Белфармация» на своем сайте еще 13 июля прокомментировало ситуацию и отметило, что возобновление поставок препарата в Беларусь ожидается в конце августа — начале сентября 2018 года. При этом перебои связаны с наработкой продукции в обновленном дизайне.

На сайте также указано, что для пациентов, которые находятся на отсроченном обеспечении этим лекарством, оно есть в ограниченном количестве на аптечном складе «Белфармации». Также в достаточном количестве в аптеках есть аналог.

 
Теги: Минск
 
 
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В минских аптеках пропал препарат для щитовидки. Следующую поставку ожидают в конце августа-начале сентября.
 
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