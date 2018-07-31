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Пинчанку будут судить за убийство новорожденной дочери

01.08.2018 12:32 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пинске завершили расследование уголовного дела по обвинению 35-летней женщины в убийстве своей новорожденной дочери.

Преступление было совершено 26 января. В 18.30 бригада скорой доставила обвиняемую в больницу с подозрением на выкидыш. Медики сообщили о произошедшем правоохранителям и по месту жительства пациентки выехала следственно-оперативная группа. В хоте осмотра квартиры следователи обнаружили в ее дамской сумочке завернутый в пакет труп новорожденного ребенка женского пола с множественными ссадинами и кровоподтеками.

Как установили эксперты, ребенок родился доношенным и жизнеспособным, а смерть наступила в результате асфиксии.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 телесных повреждений. После этого она закрыла отверстия рта и носа и сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась», — сообщил TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Женщине предъявили обвинение в убийстве заведомо малолетнего ребенка с особой жестокостью.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Матери предъявили обвинение в убийстве заведомо малолетнего ребенка с особой жестокостью.
 
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