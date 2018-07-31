Пожарная безопасность при уборке урожая

Ежегодно накануне уборочной кампании служба МЧС совместно с тружениками сельского хозяйства проводят целый комплекс мероприятий, направленных на недопущение пожаров в местах уборки, переработки и хранения урожая.

К сожалению, как показывает практика, в ряде случаев пожары обусловлены недостаточной культурой производства. Это, прежде всего, касается содержания территории объектов. Риск возникновения пожаров усугубляется тем, что предпосылки для возникновения пожаров создают сами должностные лица ответственные за противопожарное состояние.

Поэтому, чтобы сохранить каждую тонну урожая, необходимо выполнять следующие требования:

до начала уборки кормов руководитель объекта должен назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа комбайнеров, машинистов сушильных комплексов, водителей, трактористов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в период уборки зерновых и заготовки грубых кормов;

комбайнеры, машинисты сушильных комплексов, водители, трактористы, а также должностные лица, привлекаемые к уборке урожая, должны пройти подготовку по программе ПТМ;

с работниками, направляемыми на работы по уборке кормов (урожая), должен быть проведен противопожарный инструктаж с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа;

выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей и комбайнов, применяемых при уборке хлеба, заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями. Наличие искрогасителей обязательно и для тракторов, занятых на вспашке, если эти работы производятся одновременно с жатвой возле участков с неубранным хлебом или грубыми кормами;

ТО, ремонт и стоянка уборочных машин и агрегатов допускаются не ближе 30 м от хлебных массивов;

в местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техники (дежурство, как правило, должны осуществлять члены ДПД или добровольной пожарной команды), трактора, оборудованного плугом. Приспособленная техника должна быть обеспечена водой и пожарно-техническим вооружением для целей пожаротушения;

передвижение зерноуборочной техники необходимо производить группами с обеспечением сопровождения пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техникой.

Хочется обратиться ко всем руководителям и труженикам сельского хозяйства. ПОМНИТЕ! Соблюдение правил пожарной безопасности – обязанность каждого, от выполнения которой зависит сохранность урожая, как в поле, так и в местах его обработки и хранения, и если каждый подойдет к своей задаче с предельной ответственностью – уборочная страда завершиться успешно и без происшествий!