Студенты-платники медвузов решили распределиться, потом передумали, а свободный диплом им не дают

В редакцию портала обратилось несколько бывших студентов-платников медицинских вузов Гродно и Витебска. Они рассказали, что в прошлом году окончили университет, взяли распределение на работу и прошли интернатуру. Теперь они хотят получить справку о свободном дипломе и жалуются, что ее не дают.



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Бывшие студенты рассказали, что распределение у них — в больницы в регионах, а интернатуру проходили в Минске. После интернатуры они решили не ехать по распределению, а получить справку о свободном трудоустройстве. По их словам, без этой справки в течение двух лет они не смогут работать врачами. Чтобы документ выдали, они оплатили расходы университета на интернатуру.

Однако, в университете эти справки им не выдали, ссылаясь на Кодекс об образовании. По словам представителей вузов, студенты сейчас могут перераспределиться, а возмещенные деньги за интернатуру им вернут.

Студент: «Стараются нас отправить туда, куда распределили»

Бывший студент Гродненского медуниверситета рассказывает, что проучился шесть лет на платном отделении. В прошлом году, несмотря на то, что платник, пошел на распределение, его направили в одну из региональных больниц. Также ему предоставили возможность пройти интернатуру в клинике в Минске.

За время работы у него появилась возможность остаться работать в столице и дальше. Но возник вопрос с распределением. Чтобы по нему не ехать, он оплатил расходы университета за предоставление интернатуры и прием экзаменов после нее, а это около 274 рублей. О такой возможности он узнал, ознакомившись с постановлением Минздрава от 28 марта 2016 года № 51 «О некоторых вопросах возмещения расходов по организационно-методическому обеспечению интернатуры и (или) проведению квалификационного экзамена». Там есть пункт 4, где указано, что «лицо, прошедшее подготовку, в праве добровольно возместить расходы на интернатуру в случае отказа от работы по распределению (перераспределению), направлению на работу (последующему направлению на работу) после прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена».

Молодой человек написал заявление в университете на получение справки о свободном трудоустройстве. Но ему отказали.

— А без этой справки ни один руководитель больницы не возьмет на работу врачом в течение двух лет, — объясняет он.

— А что бы случилось, если бы вы сразу не брали распределение на работу?

— Я бы интернатуру сам не нашел. Те, кто сам искал, выходили на работу к октябрю-ноябрю. А у меня после университета интернатура началась с августа и длилась до 1 июля этого года.

По его словам, сейчас для перераспределения должны быть веские основания.

— У нас для перераспределения должны быть какие-то веские основания. Например, ена живет в другом городе или есть дети. Дополнительно нужно получить отказ с твоего места распределения, что они готовы отпустить. Но молодого специалиста, скорее всего, никто не отпустит, потому что главврач тоже не хочет терять ставку. Нас лишают выбора, хотя мы заплатили за все шесть лет обучения, — говорит он.

По словам бывшего студента, в такой ситуации оказался не один он. В университет с заявлениями о свободном трудоустройстве приходили и другие сокурсники, несколько человек, по его информации, такие справки даже получили.



Фото: Reuters

Первый проректор Гродненского медицинского университета Виталий Воробьев рассказал, что сейчас нет законных оснований выдавать справки о свободном трудоустройстве платникам, которые в прошлом году взяли себе распределение. И этот момент регулируется статьей 87 Кодекса об образовании.

— Справка о свободном трудоустройстве выдается студенту-платнику, который не прошел интернатуру и в течение месяца, несмотря на то, что был на распределении и подписался, что поедет куда-то работать, все-таки передумал. Он имеет право обратиться в университет, и ему такая справка будет выдана. Если же выпускник пошел дальше, прошел интернатуру, тогда включается другой механизм. Он должен выйти на работу туда, где было определено его первое место работы, и затем обратиться в университет, чтобы запустился механизм перераспределения. Тогда учитываются его интересы, желания и прочее, он предоставляет документы и перераспределяется.

— А если студенты погасили расходы университета на интернатуру?

— Не деньги здесь главное. Они погасили за то, что прошли, но система работает по-другому. Справку о свободном трудоустройстве они уже не получат. Они должны выйти на работу и дальше обратиться в университет, собрать документы и пройти перераспределение.

— Но работодатель может отпустить специалиста.

— Для этого есть комиссия по перераспределению, комиссия Министерства здравоохранения, которая все дела рассматривает и вникает во все ситуации. Иногда даже, если не хочет работодатель, но у выпускника объективно есть причина (женился на ком-то в другом городе), максимально учитываются интересы семьи. Социальные вопросы все максимально учитываются.

— Почему тогда, по словам студентов, в аналогичной ситуации кому-то эту справку о свободном трудоустройстве все-таки выдали? Вот это немного несправедливо.

— Я это оставлю за рамками комментария. К сожалению, есть сотрудники, которые, может, не до конца правильно прочитали нормативный документ. К сожалению, была допущена ошибка.

«Если студент взял распределение, то не может претендовать на справку о свободном трудоустройстве»

Еще один бывший студент-платник, обратившийся в редакцию, в прошлом году окончил Витебский государственный медицинский университет. У него аналогичная ситуация: взял распределение в регионы и окончил интернатуру в Минске. Он полагал, что выплатит расходы на интернатуру, и ему дадут справку о свободном трудоустройстве.

— Интернатуру я выплатил, но справку не дают. Почему? Ссылаются на пункт 2.3 статьи 87 Кодекса об образовании. Предлагают вернуть деньги за интернатуру и ехать по распределению. Но почему я должен соглашаться? Если я платник и могу сам выбирать место, где хочу работать?

— А если бы вы не взяли год назад распределение и интернатуру?

— Тогда я бы должен был сам себе искать место для прохождения интернатуры и место работы. Я посчитал, зачем мне самому искать, если университет предоставит, а потом я выплачу по закону, как положено.

— Вы говорили в университете, что нашли себе место дальнейшей работы?

— А зачем? Я могу вообще не работать. Я платник, я шесть лет платил за учебу, потом выплатил деньги за интернатуру. Я должен был бы предоставлять место работы, где меня ждут, если бы я хотел оставаться в статусе молодого специалиста. Для этого мне надо собрать все бумажки, которые я не могу собрать. Например, открепление от того места, куда меня распределили. Я туда звонил, и мне сказали, что откреплять не будут.



Фото: Reuters

Ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный рассказал, что, действительно, в этом году от бывших студентов-платников у них около 30 заявлений на получение справки о свободном трудоустройстве. В позапрошлом году таких заявлений не было, а в прошлом — если и были, то единичные. Здесь тоже вспоминают о статьи 87 Кодекса об образовании.

По словам ректора, к нему на прием бывшие студенты уже приходили, и со всеми, кто приходил, решили перераспределяться.

— Никто из них не был против, все они будут перераспределены с учетом того, куда себе уже наметили трудовое распределение. Перераспределение будет проводиться Министерством здравоохранения в режиме видеоконференции.

Если перераспределившийся бывший студент уже оплатил расходы университета на интернатуру, то ему все вернут.

На вопрос о том, приходится ли студентам, которые получили свободный диплом, самим искать место для прохождения интернатуры, Анатолий Щастный ответил:

— Вы не найдете никого, кому бы не предоставили место интернатуры. Абсолютно спокойно студент ее проходит, идет к главврачу. И когда студент берет справку о свободном трудоустройстве, он уже знает, где будет проходить интернатуру. У нас на моей памяти не было таких прецедентов, что остался со справкой и без интернатуры.



Фото: Reuters

Минздрав: «Пожелавших изменить первое место работы перераспределим согласно законодательству»

В пресс-службе Минздрава рассказали, что сейчас в соответствии с законодательством проводится процедура перераспределения выпускников медицинских университетов, обучавшихся на платной форме получения образования и взявших распределение, прошедших интернатуру и изъявивших желание изменить первое место работы. По факту выдачи справок о свободном трудоустройстве вышеуказанной категории выпускников Минздрав проводит служебное расследование.

Виталий Ганкович, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: — В этом случае выпускники, обучавшиеся на платной основе и по собственной инициативе получившие направление на работу (независимо от того, чем было мотивировано их такое желание) обязаны отработать установленный законодательством срок. При этом для тех, кто получил высшее образование в медвузах, срок обязательной работы исчисляется с даты заключения трудового договора по должности врача-специалиста, а это, в свою очередь, возможно лишь после прохождения интернатуры и сдачи квалификационного экзамена. Что касается возмещения расходов по организационно-методическому обеспечению интернатуры, то, полагаю, само по себе это не дает студентам права требовать от вуза выдачи новой справки о свободном трудоустройстве. Конечно, это станет препятствием для трудоустройства в течение двух лет после получения высшего медицинского образования, поэтому единственным законным выходом из данной ситуации я вижу вариант перераспределения. Основания к перераспределению выпускников изложены в ст. 85 Кодекса Республики Беларусь «Об образовании». В частности, если в рассматриваемом случае наниматель по месту прохождения ими интернатуры заинтересован в привлечении их к себе на работу, перевод может быть осуществлен по п. 1.3 указанной статьи. Кроме того, существует исчерпывающий перечень категорий выпускников, для которых устанавливается специальные требования к распределению, когда место работы выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83 Кодекса «Об образовании». Согласно Постановлению Министерства здравоохранения от 15.03.2018 года N 28 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и прохождения интернатуры и (или) сдачи квалификационного экзамена», вступающего в силу с 01.08.2018 года, лица, получившие высшее медицинское образование на платной основе и справку о самостоятельном трудоустройстве, проходят интернатуру в том же порядке, что и выпускники, получившие обязательное распределение. Единственным отличием является то, что для заключения договора на организационно-методическое обеспечение интернатуры они дополнительно обязаны представить письмо организации здравоохранения и (или) главного управления, управления (отдела) по здравоохранению областного исполнительного комитета, комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета о предоставлении базы интернатуры. Аналогичные положения содержались и в ранее действовавшем постановлении Минздрава. Таким образом, если бы бывшие студенты-платники получили свободное распределение и взяли соответствующее письмо от учреждения здравоохранения, являющегося базой интернатуры, вопросов с прохождением интернатуры у них бы не было.