В Пружанах во время грозы ветер повалил около 20 деревьев, подтопило улицы

Сильный ливень с грозой прошел 31 июля в Пружанах, сообщил БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Руслан Супринович.



Фото: Вечерний Брест

Стихия обрушилась на город примерно в 15.30 и продолжалась около часа. Ливень сопровождался сильными порывами ветра. В результате некоторые улицы оказались подтопленными, были выворочены с корнями деревья, поломаны ветки. В частности, такая картина наблюдалась у радиозавода, где упавшее дерево перегородило дорогу. Работники МЧС оперативно устранили препятствие, и движение было восстановлено. На улице Красноармейской упавшее дерево оборвало электропровода. На перекрестке улиц Интернациональная — Заводская ветром развернуло светофор.

«О более серьезных повреждениях информации не поступало. Все повреждения устранялись в рабочем режиме. Наблюдались небольшие перебои с подачей электроэнергии. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено, завалов на дорогах нет. Вода с улиц быстро ушла», — рассказал зампред.

В местном КУПП «Коммунальник» дополнили, что всего ветром было повалено около двух десятков деревьев, а в пригороде Пружан — поселке Солнечный — была повреждена кровля одного дома.

По информации ГУ «Брестоблгидромет», 31 июля в Пружанах выпало 21 мм осадков, что составляет 72% декадной нормы. Скорость ветра достигала 19 м/сек. Также сильный дождь и усиление ветра в этот день наблюдались в Высоком и Дрогичине, где выпало от 70% до 80% декадной нормы осадков. Сегодня в регионе из-за жары сохраняется оранжевый уровень опасности. Синоптики прогнозируют во второй половине дня в отдельных районах грозы, ветер с порывами до 14 м/сек. Воздух прогреется до 30 градусов тепла.