"Горсвет" рассказал, как работают гродненские фонтаны и почему в них нельзя купаться

В областном центре в летний период работает шесть фонтанов. И все они в жаркие дни стали местом притяжения тысяч горожан. Но можно ли купаться в фонтанах и как они работают, узнавал телеканал «Гродно Плюс».





Матвей Артемчик с бабушкой Луизой почти каждый день приходит к фонтану в парке имени Жилибера. Здесь, у воды, легче переносить июльский зной.

— Весело, — признается Матвей.

— И свежо, — добавляет бабушка.

Пятилетний паренек и не догадывается, каким серьезным оборудованием и сложным программным обеспечением оснащен его любимый фонтан. Он, как и остальные пять гродненских фонтанов, включается и выключается в диспетчерской «Горсвета». Специалисты предприятия выполняют всю работу по их обслуживанию и поддержанию в исправном техническом состоянии.





Что касается фонтана в парке аттракционов, то работает он так: сигнал с диспетчерской «Горсвета» попадает в блок управления, который находится в здании театра кукол. После получения сигнала автоматика включает и выключает насосы и подсветку, доливает необходимое количество воды, контролирует и по необходимости регулирует мощность и высоту струй, а также выполняет и поддерживает другие заданные характеристики.

— В чаше фонтана находится 12 двигателей с насосами. Проложено под землей для управления фонтаном более 700 метров кабеля. Оборудование компьютеризованное и оснащено новейшими техническими разработками, — говорит мастер предприятия Галина Гринь.

Программное обеспечение фонтана в парке имени Жилибера — не самое сложное. А вот фонтан у драмтеатра уже более серьезное сооружение. Оно оснащено 40 насосами и зачастую специалистам приходится поломать голову над тем, как заставит его работать в нужном режиме. У горожан этот фонтан пользует популярностью. Они так и норовят залезть в воду. И даже строгий запрет на купание не в состоянии побороть желание окунуться в воду с надписью «техническая».

— Сразу скажу — вода не техническая, а простая. Но вода со временем становится мутной и грязной. Купаться в ней нельзя. Мы, если видим, гоняем деток. Но как можно гонять деток, если там и родители купаются. Раньше у нас была проблема 2 августа, на день ВДВ, а сейчас каждый день такое! Потому что очень жарко и все пытаются остудиться.





Купание в фонтанах чревато последствиями не только от воздействия на кожу остатков специальной химии, которой они ежемесячно обрабатываются, но и возможностью сильно пораниться об острые края оборудования, которое скрыто под водой.

А еще каждую неделю специалисты «Горсвета» извлекают из недр фонтанов очки, часы, а порой даже и телефоны. Мелочь в виде белорусских копеек и монет соседних государств подбирают дети.

В общем, у фонтанов каждый находит занятие по духу — одни купаются, другие ищут сокровища, а третьи — просто наслаждаются искусственным бризом.