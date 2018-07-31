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Стало известно, сколько минчан спасались от жары в аквапарках на выходных

01.08.2018 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
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За выходные столичные аквапарки поставили рекорды посещаемости. Сколько тысяч людей спаслись от жары в «Лебяжьем» и «Дримлэнде» сообщило агентство «Минск-Новости».

В «Дримлэнде» 29 июля в воскресенье поставили рекорд — 4943 гостя. По словам представителя парка, поток людей пришлось ограничивать.

— В целях безопасности на территории аквапарка могут единовременно находиться не больше 4 тысяч человек, — объясняет столпотворение в воскресенье начальник службы маркетинга и развития аквапарка «Дримлэнд» Юлия Болодьян. — В субботу, кстати, ажиотажа не было: пришло чуть более 2 тысяч — привычная цифра в жаркие летние дни.

Рекорд посещаемости объясняют не только высокими температурами воздуха, но и пенными вечеринками, которые устроил в прошлые выходные аквапарк, а еще — низкими ценами на билеты, которые начинают действовать после 16.00 как в выходные, так и в будни. Например, 31 июля как раз к 16.00 у касс также собралась очередь.

В «Лебяжий» в субботу в поисках прохлады заглянули 5312 человек, в воскресенье чуть больше — 5459. Пресс-секретарь аквапарка Надежда Макареня говорит, что абсолют для парка — 5,5 тысячи гостей в день.

— Летом посещаемость и в выходные, и в будни держится примерно на одном уровне — порядка 4,5−5 тысяч человек в день. Многие подтягиваются к самому открытию — к 9 утра.

 
Теги: Минск
 
 
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За выходные столичные аквапарки поставили рекорды посещаемости.
 
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