"Часто нас обвиняют в том, что мы пытаемся изменить семейные устои". МВД - о концепции нового закона

Концепция проекта Закона «О противодействии домашнему насилию» уже согласована со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами и направлен в Совет Министров, в октябре она поступит президенту.

Если закон будет принят, то в белорусском праве появятся такие понятия, как «экономическое насилие», «преследование», «домогательство», будет запрещено бить детей .

Уже месяц концепция закона размещена на сайте МВД, где ее можно посмотреть и высказать свое мнение.

По словам Сергея Красуцкого, начальника отдела организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД, по поводу документа в адрес министерства уже поступают обращения.

— Очень часто в этих обращениях нас обвиняют в том, что мы пытаемся изменить какие-то семейные устои, вводим новую административную и уголовную ответственность. Что вообще подрываются семейные понятия, — перечисляет Сергей Красуцкий. — Но, еще раз повторюсь, этот закон нацелен на то, чтобы укрепить традиционные для белорусского общества семейные отношения.

Семья, напомнил Сергей Красуцкий, — добровольный союз мужчины и женщины.

— [В обращениях] нам пытаются привить какие-то ценности, ссылаясь на религиозные каноны, что кто-то в семье должен быть главнее, кто-то имеет право применять в семье насилие, бить, не дай бог, насиловать. Я думаю, это совершенно не присуще нашему обществу и нашей семье.

В министерстве к подобным обращениям людей относятся с пониманием.

— Это нормальный процесс, когда люди выражают свое мнение, — отметил Сергей Красуцкий. — Мы нормально к этому относимся и пытаемся объяснить, что заложено в концепции.