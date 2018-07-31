Что нужно знать о рынке труда



Рынок труда постоянно находится в движении: исчезает потребность в работниках одних профессий, вырастает спрос на другие, количество возникающих вакансий, например, как в нашем районе, растёт с геометрической прогрессией, однако при этом количество безработных и людей, находящихся в состоянии поиска, не становится меньше. Это может быть связано с множеством факторов и вот несколько из них, наиболее актуальные в настоящий момент для Октябрьского района – это востребованный нанимателем квалификационный уровень, и, вместе с тем, отток кадров молодого и среднего возраста в город.

Если говорить о сегодняшних вакансиях, требующих высшего образования, то их в составе 190 заявленных – 80,т.е. практически половина. Остальные вакансии, хоть и относятся к рабочим профессиям, однако также требуют определённой специализации.

Давайте рассмотрим вопрос о профессиональном обучении. Где его можно получить, тем, кто решил связать свою жизнь со своей малой родиной — Октябрьским районом, не покидая его пределов:

— во-первых, это наш «Октябрьский государственный профессиональный лицей», где в течение двух лет и 10 месяцев на основе базового образования можно обучиться профессиям водителя автомобиля категории «С», тракториста-машиниста категории «А, В, Д », электрогазосварщика, слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, повара, кулинара мучных изделий, причем, как правило, это комбинации из 3-х профессий. Для обладателей среднего образования срок обучения составляет 10 месяцев по специальностям : водитель автомобиля категории «С», слесарь по ремонту автомобилей (контактные телефоны: 5-44-75,5-34-56).

— во-вторых, есть у нас такая обучающая организация, как Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления сельского хозяйства и продовольствия Октябрьского райисполкома. Обучение здесь платное — от 160р. до 320 р. Причём, при заключении договора с направляющей на обучение или переподготовку организацией , оплату производит направляющая сторона, но можно учится и в индивидуальном порядке – есть дневная и вечерняя форма обучения.

Какие же специальности доступны в этом учебном центре? На наш взгляд, самые востребованные:

— ( в группах) водители колёсных тракторов категории «А»,переподготовка водителей МТС на категории «В»- энергонасыщенные колесные трактора, категории «Д» — самоходные комбайны, категории F- погрузчики и экскаваторы;

— ( в индивидуальном порядке) электромонтёр, электрогазосварщик, станочник, рамщик, столяр, плотник, сантехник, каменщик, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник, слесарь по ремонту автомобилей, повар, продавец, парикмахер (контактные телефоны: 5-25-89, 80296322829).

Для состоящих на учёте безработных граждан есть возможность профессионального обучения, но проходит оно на базе городских, областных учебных центров, т.е. предполагает выезд за пределы района и временные рамки зависят от общего формирования заявок в группы по тем или иным специальностям. Наша конечная цель – трудоустройство человека, поэтому при направлении на обучение заключается трёхсторонний договор между управлением по труду, занятости и социальной защите, нанимателем и направляемым на обучение. Другими словами — обучение бесплатное происходит по запросу нанимателя, и он гарантирует, тем самым, последующее трудоустройство безработного. Специальности разные : повар, кондитер, парикмахер, мастер по маникюру и педикюру, продавец, основы предпринимательской деятельности, вальщик леса, бетонщик, арматурщик, каменщик, печник и т.д., всего более 40 предложений( ознакомиться можно на стенде управления по труду, занятости и социальной защите).( контактные телефоны 5-21-30, 5-33-10)

Есть категория граждан, которая предпочитает самостоятельно заниматься улучшением своего финансового благосостояния – это те, кто рискнул осуществлять предпринимательскую деятельность и организовал собственное дело. Это тоже один из путей самозанятости. Можно попробовать свои силы в развитии агроэкотуризма. Нормативными актами принятыми в конце 2017 года созданы дальнейшие предпосылки для развития ремесленной деятельности, дополнен перечень видов деятельности, осуществление которых проходит без государственной регистрации, к примеру, это такие, как парикмахерские услуги, колка дров, ремонт обуви, часов, производство одежды и др.( контактный телефон: 5-41-05).

Обращаюсь ко всем неработающим гражданам: началась активная работа по реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года №3 «О содействии занятости населения» посредством:

— организации работы по оказанию трудоспособным гражданам содействия в трудоустройстве;

— оказания консультативной, методической и правовой помощи по вопросам трудоустройства и самозанятости;

-организация работы по информированию ( уведомлению) граждан о том,что информация о них находится в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике;

-формируются списки граждан, которые будут оплачивать услуги по ценам (тарифам),обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Не позднее 1 сентября 2018 года уже сформируется база данных за первое полугодие.

Пока у каждого человека трудоспособного возраста есть время на трудоустройство. Активно ищите работу, идите учиться или переучиваться на другую профессию, коль ваша оказалась неконкурентноспособна на рынке труда. Не откладывайте трудоустройство на потом, чтобы с января 2018г. не оказаться в сложнейшей жизненной ситуации, получив квитанции ЖКХ на оплату услуг в 100-процентном размере.

Начальник управления по труду, занятости и

социальной защите Т.А.Габинетова