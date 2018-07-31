Лопнула опора путепровода на МКАД в Лошице, перекрыто движение

В Минске просел путепровод МКАД в Лошице. Это случилось в районе развязки улиц Бабушкина-МКАД-Игуменский тракт.





— Лопнуло бетонное перекрытие путепровода. Там, где развязка Бабушкина-МКАД-Игуменский тракт, — сообщают корреспонденты TUT.BY. — Движение перекрыто, на месте работают сотрудники ГАИ.





В своем телеграм-канале ГАИ Минска сообщает: «Уважаемые водители, Госавтоинспекция обращает внимание, что на данный момент, в связи с проведением ремонтных работ (произошло проседание асфальтного покрытия на внутреннем кольце МКАД) будет закрыто движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД по путепроводу и под ним. Убедительная просьба учитывать эту информацию при выборе маршрута следования!!!»





По данным ГАИ, произошел провал проезжей части дороги в третьей полосе движения.

По предварительной информации, лопнула опора моста. На данный момент затруднено движение по МКАД на внутреннем кольце — со стороны ул. Чижевских в направлении ул. Кижеватова.



