Контроль для касс. Сроки изменились

Перенесены сроки установки средств контроля налоговых органов.

Как сообщили в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области, постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 29 июня 2018 года перенесены сроки установки средств контроля налоговых органов (СКНО) в кассовое оборудование, используемое субъектами хозяйствования.

Напомним, все кассовое оборудование в республике с 1 июля должно было быть оснащено системой контроля налоговых органов. А значит, с этой даты все юридические лица, которые осуществляют деятельность на территории Республики Беларусь, должны были принимать деньги по кассовому оборудованию со средствами контроля налоговых органов. Однако сроки изменились.

Новшество не коснулось юрлиц, которые ранее заключили договор с предприятием «Информационно-издательский центр», установили оборудование и работают, используя его. Еще в 2016 году подключились к системам контроля кассового оборудования субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность на автозаправочных станциях и по перевозке пассажиров автомобилями-такси. С первого марта текущего года таким образом работают те, кто занимается продажей товаров в торговых объектах с торговой площадью 650 квадратных метров и более.

Юридические лица должны подключиться к системе контроля кассового оборудования, если:

осуществляют оформление проезда и оказание услуг на железнодорожном транспорте общего пользования — до 1 ноября 2018 года,

имеют кассовое оборудование, расположенное на территории города Гродно, — до 1 мая 2019 года,

имеют кассовое оборудование, расположенное на территории городов Волковыск, Скидель, Дятлово, Ивье, Лида, Березовка, Мосты, Новогрудок, Островец, Ошмяны, Свислочь, Слоним, Сморгонь, Щучин, — до 1 сентября 2019 года,

на всей территории Республики Беларусь — до 1 октября 2019 года.

Индивидуальные предприниматели должны подключиться к СКНО, если:

имеют кассовое оборудование, расположенное на территории города Гродно, — до 1 ноября 2019 года,

имеют кассовое оборудование, расположенное на территории городов Волковыск, Скидель, Дятлово, Ивье, Лида, Березовка, Мосты, Новогрудок, Островец, Ошмяны, Свислочь, Слоним, Сморгонь, Щучин, — до 1 декабря 2019 года,

на всей территории Республики Беларусь — до 1 января 2020 года.

Постановление в отношении сроков установки СКНО вступило в силу с 8 июля 2018 года.

По материалам газеты «Гродненская правда».

Справка «Полымя»

В Кореличском районе зарегистрировано 53 юридических лица и 65 индивидуальных предпринимателей, пользующихся системой контроля кассового оборудования. Их деятельность — розничная торговля и бытовые услуги.