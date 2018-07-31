Празднование 1030-летия Крещения Руси

Преосвященнейшему владыке сослужили: секретарь Борисовского епархиального управления, настоятель храма в честь святого Архистратига Михаила протоиерей Андрей Капульцевич, благочинный I Борисовского церковного округа, настоятель Христо-Рождественского храма в г. Борисове протоиерей Александр Вербило, ключарь кафедрального собора протоиерей Павел Яцукович, духовенство собора и I Борисовского благочиния.

Дьяконский чин возглавил клирик кафедрального собора диакон Владимир Букштунович.

Богослужебные песнопения исполнил соборный хор под управлением протодиакона Михаила Сидорова.

За литургией была вознесена молитва о мире на Украине.

Проповедь перед Причастием произнёс протоиерей Димитрий Дорошенко.

По окончании литургии было совершено молебное пение святому равноапостольному великому князю Владимиру.

Далее соборное духовенство совершило крестный ход, после которого епископ Вениамин огласил Послание Святейшего Патриарха Кирилла в связи с 1030-летием Крещения Руси и обратился к собравшимся с архипастырским словом.

В полдень кафедральный собор Воскресения Христова города Борисова колокольным перезвоном присоединился к колокольной акции, посвященной празднованию 1030-летия Крещения Руси.