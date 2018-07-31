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Жительницу Пинского района обвиняют в убийстве новорожденной дочери

01.08.2018 15:34 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 августа. В управлении Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного.

По информации УСК, 26 января 2018 года примерно в 18.30 из своей квартиры в больницу бригадой скорой помощи была доставлена жительница Пинского района 1982 года рождения с подозрением на выкидыш. Об этом поступило сообщение в оперативно-дежурную службу Пинского РОВД, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра квартиры женщины следователи обнаружили в ее сумке завернутый в полимерный пакет труп новорожденной девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками.

Экспертами Пинского межрайонного отдела ГКСЭ было установлено, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии.

По выводам предварительного расследования, обвиняемая нанесла своему ребенку не менее 49 повреждений. После этого она закрыла рот и нос, сдавила шею дочери, в результате чего новорожденная скончалась.

Действия обвиняемой квалифицированы по пп. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

При проведении экспертом Пинского МРО ГКСЭ судебно-медицинской экспертизы было установлено, что девочка родилась доношенной и жизнеспособной.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая могла осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 августа. В управлении Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного. По информации...
 
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