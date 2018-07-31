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На одном из участков внутреннего кольца МКАД провалился асфальт
01.08.2018 15:33 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 августа. На внутреннем кольце МКАД, на участке пересечения Игуменского тракта и кольцевой дороги, 1 августа в третьей полосе проезжай части просел участок асфальта, сообщает УГАИ Мингорисполкома.
В связи с ремонтными работами закрыто движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД по путепроводу и под ним.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 1 августа. На внутреннем кольце МКАД, на участке пересечения Игуменского тракта и кольцевой дороги, 1 августа в третьей полосе проезжай части просел участок...
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