ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитникам, просившим президента помиловать политзаключенного Михаила Жемчужного, ответили, что прошение может подавать только он сам

01.08.2018 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 1 августа. Прошение о помиловании на имя главы государства в отношении политзаключенного Михаила Жемчужного будет рассмотрено, если он подаст его лично, сказано в ответе Администрации президента на обращение белорусских правозащитников с просьбой к Александру Лукашенко помиловать Жемчужного. Обращение было направлено 17 июля.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, в ответе за подписью начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григория Шлыка отмечается: "В соответствии с указом президента от 3 декабря 1994 года № 260 "Об утверждении Положения о порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию и устранению последствий преступлений" вопрос помилования осужденного Михаила Жемчужного может быть рассмотрен только по его личному ходатайству".

Шлык подчеркивает, что ходатайство заключенный должен подавать лично на имя президента через руководство исправительной колонии, которое направляет его в Администрацию президента с приложением копий судебных постановлений, характеристик и других необходимых документов, имеющих значение для рассмотрения вопроса о помиловании.

Как пояснил юрист правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович, решение обратиться с коллективным прошением было принято потому, что правозащитные организации обеспокоены судьбой Жемчужного и ситуацией, в которой он находится в колонии все это время. "Мы исходили из правовой практики, которая сложилась за последние годы, когда президент неоднократно осуществляет помилование политзаключенных без их личных обращений. Поэтому для нас эти отсылки Администрации к тому, что Жемчужный должен обратиться сам со своим ходатайством, выглядят очень неуместными. Это свидетельствует о том, что Администрация не желает осуществлять помилование", — подчеркнул Стефанович.

Обращение в Администрацию президента подписали 11 правозащитных организаций. В нем отмечено, что условия осуждения Жемчужного и отбывания им наказания стали предметом рассмотрения на заседании Комитета ООН против пыток в мае 2018 года. Свою озабоченность ситуацией вокруг Жемчужного также неоднократно высказывали представители международных правозащитных организаций, Европейского парламента.

Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Жемчужный передавал сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации "Платформа". Был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 августа. Прошение о помиловании на имя главы государства в отношении политзаключенного Михаила Жемчужного будет рассмотрено, если он подаст его лично,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Концепция закона о противодействии домашнему насилию в октябре будет представлена Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика