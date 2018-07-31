|
Правозащитникам, просившим президента помиловать политзаключенного Михаила Жемчужного, ответили, что прошение может подавать только он сам
01.08.2018 14:35 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 августа. Прошение о помиловании на имя главы государства в отношении политзаключенного Михаила Жемчужного будет рассмотрено, если он подаст его лично, сказано в ответе Администрации президента на обращение белорусских правозащитников с просьбой к Александру Лукашенко помиловать Жемчужного. Обращение было направлено 17 июля.
Как сообщает правозащитный сайт
Шлык подчеркивает, что ходатайство заключенный должен подавать лично на имя президента через руководство исправительной колонии, которое направляет его в Администрацию президента с приложением копий судебных постановлений, характеристик и других необходимых документов, имеющих значение для рассмотрения вопроса о помиловании.
Как пояснил юрист правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович, решение обратиться с коллективным прошением было принято потому, что правозащитные организации обеспокоены судьбой Жемчужного и ситуацией, в которой он находится в колонии все это время. "Мы исходили из правовой практики, которая сложилась за последние годы, когда президент неоднократно осуществляет помилование политзаключенных без их личных обращений. Поэтому для нас эти отсылки Администрации к тому, что Жемчужный должен обратиться сам со своим ходатайством, выглядят очень неуместными. Это свидетельствует о том, что Администрация не желает осуществлять помилование", — подчеркнул Стефанович.
Обращение в Администрацию президента подписали 11 правозащитных организаций. В нем отмечено, что условия осуждения Жемчужного и отбывания им наказания стали предметом рассмотрения на заседании Комитета ООН против пыток в мае 2018 года. Свою озабоченность ситуацией вокруг Жемчужного также неоднократно высказывали представители международных правозащитных организаций, Европейского парламента.
Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Жемчужный передавал сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации "Платформа". Был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.
Алексей Александров, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитникам, просившим президента помиловать политзаключенного Михаила Жемчужного, ответили, что прошение может подавать только он сам
Минск, 1 августа. Прошение о помиловании на имя главы государства в отношении политзаключенного Михаила Жемчужного будет рассмотрено, если он подаст его лично,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)