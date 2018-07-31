ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концепция закона о противодействии домашнему насилию в октябре будет представлена Лукашенко

01.08.2018 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 1 августа. Разработанная Министерством внутренних дел Беларуси концепция закона о противодействии домашнему насилию в октябре будет представлена Александру Лукашенко, сообщил на пресс-конференции 1 августа в Минске заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий.

"Глобально нового или революционного в концепции нет. Все нормы продолжают все закрепленные механизмы, которые есть в нашем законодательстве, и систематизируют их", — отметил представитель МВД.

Он сказал, что каждый год в милицию поступает примерно 120 тыс. сообщений о домашнем насилии, или практически каждое 10-е из всего массива сообщений. В год от рук своих близких гибнет порядка 100 человек. Это каждый третий погибший в результате насильственных действий.

По словам Красуцкого, социологические исследования свидетельствуют, что домашнему насилию подвергается "очень большое количество людей", а само явление остается "довольно латентным".

Представитель МВД отметил, что меры индивидуальной профилактики правонарушений сейчас привязаны к административному процессу. Чтобы применить эти меры (официальное предупреждение, профучет или защитное предписание), в обязательном порядке гражданин, к которому эти меры применяются, должен быть привлечен к административной ответственности, причем не единожды.

При этом, по словам Красуцкого, происходит так, что лица, страдающие от насилия в семье, не хотят писать заявления в милицию, поскольку, во-первых, не желают обнародовать свои проблемы, во-вторых, штрафы приходится платить за счет семьи. "Естественно, на второй-третий раз потерпевшая сторона очень сильно задумается, надо ли ей привлечение того, кто совершил насилие в семье, к административной ответственности", — сказал он.

Поэтому, сообщил Красуцкий, предлагается отойти от ведения административного процесса, "применять определенные превентивные меры исключительно на основании идентифицированного факта домашнего насилия". Речь идет о процедуре оценки риска: высокий, средний, низкий. Это блок из 20 вопросов. Опросник, по словам Красуцкого, уже апробирован. На основании этой оценки сотрудник милиции сможет на месте решить вопрос о применении мер превентивного воздействия без начала административного процесса, а также вопрос об оказании помощи.

Такая же процедура предполагается и при применении защитного предписания. Его срок намечено сократить с 30 до 15 суток. В перспективе в рамках работы по защитному предписанию предполагается применение электронных средств контроля.

Говоря о других предлагаемых новшествах, Красуцкий в первую очередь выделил расширение круга лиц, на которых распространяется работа по предупреждению домашнего насилия. "Мы будем вести речь не только от тех, кто проживает вместе, ведет совместное хозяйство, но и о бывших супругах, детях, проживающих отдельно. Это самое важное. Насилие теперь регламентируется не только как физическое, психологическое и сексуальное, но и экономическое. Определяются основные принципы, на которых будет основываться противодействие домашнему насилию. Основные: поддержка семьи как фундаментального социального института общества, недопустимость рассмотрения каких-то обычаев и религиозных убеждений для того, чтобы человек, совершивший домашнее насилие, мог уйти от ответственности, приоритет превентивных мер над мерами ответственности", — рассказал представитель МВД.

По его словам, будет определен четкий круг субъектов профилактики домашнего насилия. Единым национальным координатором предлагается сделать МВД.

Нововведения предполагают совершенствование ряда нормативных правовых актов. В частности закона об оружии: намечено расширить перечень оснований, по которым возможно изъятие оружия у лица, совершившего домашнее насилие. В законе о правах ребенка предлагается закрепить норму, в соответствии с которой в компетентные органы должно сообщаться о любом жестоком обращении с ребенком, а не только тогда, когда это может повлечь угрозу жизни или здоровья, как установлено сейчас.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 1 августа. Разработанная Министерством внутренних дел Беларуси концепция закона о противодействии домашнему насилию в октябре будет представлена...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что нужно знать о рынке труда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика