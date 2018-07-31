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Лукашенко потребовал приложить максимум усилий, чтобы "собрать до зернышка" весь урожай
01.08.2018 13:50 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 1 августа. Александр Лукашенко 1 августа во время ознакомления с организацией уборки зерновых в Минском районе потребовал "приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше", сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко отметил, что в этом году из-за жаркой погоды во многих странах ожидается очень большой недобор зерна. Так, по его словам, погибли зерновые в Германии и Польше, не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании. В России прогнозируют 25% недобора к уровню прошлого года.
Глава государства посетил поля 1-й Минской птицефабрики, где ему доложили о ходе уборки зерновых в стране и регионе, сообщает пресс-служба. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, в стране уже убрано более 800 тыс. га, что составляет около 41% площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 2,5 млн т зерна с урожайностью 28,8 ц/га.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 1 августа. Александр Лукашенко 1 августа во время ознакомления с организацией уборки зерновых в Минском районе потребовал "приложить максимум...
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