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Лукашенко потребовал приложить максимум усилий, чтобы "собрать до зернышка" весь урожай

01.08.2018 13:50 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 августа. Александр Лукашенко 1 августа во время ознакомления с организацией уборки зерновых в Минском районе потребовал "приложить максимум усилий, чтобы урожай в стране был как можно больше", сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что в этом году из-за жаркой погоды во многих странах ожидается очень большой недобор зерна. Так, по его словам, погибли зерновые в Германии и Польше, не лучшим образом складывается ситуация во Франции и Испании. В России прогнозируют 25% недобора к уровню прошлого года.

"Конечно, и мы что-то потеряли, но не настолько: нас еще Господь пожалел, — сказал Лукашенко. — Поэтому надо иметь в виду, что мы особо не бросимся где-то закупать хлеба. На рынке они будут. Но, во-первых, будут очень в цене, а во-вторых, понятно, какие мы будем покупать корма по качеству. Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу".

Глава государства посетил поля 1-й Минской птицефабрики, где ему доложили о ходе уборки зерновых в стране и регионе, сообщает пресс-служба. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца, в стране уже убрано более 800 тыс. га, что составляет около 41% площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 2,5 млн т зерна с урожайностью 28,8 ц/га.

Глава государства поинтересовался развитием сельскохозяйственных предприятий на территории Минской области и района. Ему сообщили, что некоторым сильным хозяйствам может не хватать собственных земель для производства необходимого количества комбикормов. Лукашенко поручил проработать вопрос передачи таким сельхозорганизациям отстающих хозяйств, чтобы тем самым подтянуть уровень и их производств.

Во время ознакомления с ходом уборочной кампании глава государства обратил особое внимание на сложные условия работы механизаторов в жаркую погоду. Он заявил, что надо "очень внимательно относиться к организации труда людей, и если будет такая духота, то делать перерыв в середине дня, чтобы больше работы выполнять в утреннее и вечернее время". "Надо поберечь людей", — подчеркнул официальный лидер.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 августа. Александр Лукашенко 1 августа во время ознакомления с организацией уборки зерновых в Минском районе потребовал "приложить максимум...
 
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