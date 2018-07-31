"Людям - праздник". Организатор той самой свинг-вечеринки рассказал, как его задержали и отпустили

Вячеслава Казанова задержали в самый разгар свинг-вечеринки в Боровлянах . Когда шоу-программа закончилась, в коттедж вошел спецотряд быстрого реагирования МВД (СОБР). В ночь с пятницы на субботу более 50 человек доставили в отделение милиции, организатора вечеринки задержали на трое суток, а затем отпустили.



В ночь с 27 на 28 июля со свинг-вечеринки в милицию увезли более 50 человек. Скриншот: официальный сайт МВД РБ

О том, что милиция пресекла деятельность «подпольного борделя», она сообщила на своем официальном сайте . Правда, у организатора той самой свинг-вечеринки другое мнение: проституцией никто не занимался, телом не торговал, люди приходили сами, потому что любят групповой секс. Все совершеннолетние, независимые и успешные.

— Мы живем в свободной стране, групповой секс у нас не запрещен ни одним нормативным правовым актом. Я дарю людям праздник, никакого негатива, — рассказывает TUT.BY Вячеслав Казанов, организатор свинг-вечеринки.

В понедельник, 30 июня, Вячеслава поздно вечером отпустили из изолятора временного содержания, сейчас мужчина под подпиской о невыезде. Минским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Беларуси («организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией»). Как говорит Вячеслав, обвинение ему не предъявлено, сейчас он находится в статусе подозреваемого.

Свою первую свинг-вечеринку Вячеслав Казанов организовал больше года назад. Он отмечает: это не бизнес, а хобби, которое в финансовом плане приносит только убытки.

— Я в долгах как в шелках, на мне три кредита, две рассрочки, работаю на голом энтузиазме, — уточняет Вячеслав, который открыл ИП по «организации праздничных мероприятий».

«Открываю двери — мне автомат в лицо»

Для мужчин вход на такую вечеринку стоит от 200 до 360 рублей, девушки проходят бесплатно. Собираются каждую пятницу.

— Этот коттедж в Боровлянах на постоянной основе арендую уже год, как-то приходил участковый милиционер, просил сделать музыку тише, но то, что произошло в ночь с 27 на 28 июля, было впервые, — вспоминает Вячеслав Казанов. — Вечером в пятницу лично встретил всех участников, прошла небольшая шоу-программа, и где-то в 2 часа ночи услышал топот, открываю двери — мне СОБР автомат в лицо. Люди в масках положили лицом в пол, затем подняли, в лицо видеокамеру: «Давай рассказывай, кто здесь проститутка». Я говорю: «Ребята, вы что? Обалдели?». Всех участников вечеринки уложили лицом в пол, даже женщин бальзаковского возраста 40+, только двум барменам разрешили присесть.



Вячеслав уже год организовывает свинг-вечеринки. Фото: личный архив героя

После обыска в коттедже организатора и участников увезли в отделение милиции.

— Брали как преступников каких-то. Приехали два микроавтобуса, по пять человек стали увозить нас в РУВД, посадили в актовый зал. В туалет ходили под присмотром, меня от всех держали отдельно, опросили. В течение дня ребят стали отпускать, а меня в субботу днем повезли в Следственный комитет, еще раз опросили и задержали на 72 часа до выяснения всех обстоятельств. Трое суток я провел в изоляторе временного содержания, в понедельник отвезли к прокурору, собрался целый «консилиум», прокурор задал вопросы, но не стал меня арестовывать, вечером в понедельник меня отпустили.

Сейчас Слава на связи с участниками своих вечеринок. Судя по их рассказам, теперь у них непростые времена.

— Вызывают на допрос даже тех, кто не был в пятницу в коттедже 27 июля. Говорят, что расскажут их родственникам. Девушкам, которые одни воспитывают детей, говорят про лишение родительских прав. Мы общество свободных людей, кто имеет право лезть к нам в постель? Мы просто любим групповой секс, — рассказывает TUT.BY Слава Казанов. — Кто к нам приходит? На 95% — это состоявшиеся в жизни люди, успешные, красивые, влиятельные, обаятельные, не испытывающие финансовых проблем, возраст — 35+. Есть, конечно, и средник класс, но в основном, это бизнесмены, руководители компаний, банкиры. Приходят супружеские пары, одиночки. Никого силой на свинг-вечеринку не затаскиваем, проституток не заказываем, для наших девчонок секс за деньги — это оскорбление. И не всегда он был на такой вечеринке, секс — не цель. Некоторые люди ходят по полгода, и ничего ни с кем не было. У нас одна большая семья, мы каждого человека принимали как родного.

«Как могли выложить видео?»

Один из участников свинг-вечеринки (имя мужчины есть в редакции — Ред.) говорит, что после облавы милиции многие участники общаются в специальном чате.

— Мне за 40 лет, и до чертиков обидно, что мы, взрослые люди, не можем отдохнуть, как хотим. Лично моя жена была не готова к свинг-вечеринкам, но меня отпускала, прожив более 20 лет в браке, решили разнообразить жизнь, — рассказывает TUT.BY мужчина. — Сейчас девочки в чате рассказывают, что им говорили: «информация поступит в институт». Кто-то учится на последнем курсе и боится вылететь, другим говорят, что могут лишить родительских прав. Некоторые девчонки рыдают, мы друг друга поддерживаем. Никто ведь не знает, что на этих вечеринках образовалось четыре свадьбы.

Сам мужчина не был в коттедже 27 июля, но с журналистами решил поговорить, потому что «болит душа».

— Это сходка по интересам, нет проституток, малолеток, пьяных, есть охрана. Так в любой клуб можно прийти и все то же самое: охрана, выпивка, а потом уходишь с девочкой за угол. Так и клуб тогда тоже притон? Меня возмутил один моральный момент: как могли выложить видео (на сайте МВД — Прим. TUT.BY)? На всех девушках уже клеймо «проститутка». Кстати, некоторых уже узнали на работе, задавали вопросы, — возмущается участник свинг-вечеринок.

— Мне сказали: «Не боитесь, что вас отчислят? Пришлем туда протокол. Ожидайте». Я сидела и молчала, мне не в чем сознаваться, мы ничего не нарушали. Сейчас у меня статус — свидетель, никаких протоколов не составляли, надеюсь, документы в университет не отправят, — на условиях анонимности рассказывает TUT.BY студентка и участница свинг-вечеринки.



Участники вечеринки не понимают, зачем видео выложили в открытый доступ. Скриншот видео: официальный сайт МВД РБ

Коттедж, в котором проходили такие мероприятия Вячеслав Казанов снимает у «мужчины за 50», его вызывала милиция, когда проводила обыск, с TUT.BY владелец элитного жилья отказался говорить. В этих апартаментах организатор свинг-вечеринок не только проводит свадьбы, мальчишники, но и живет уже год. Говорит, мероприятия на ближайшее время уже расписаны.

— В настоящий момент следователи проводят предварительное расследование по делу, — комментирует TUT.BY Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью СК.

Остальное он называет слухами и не комментирует.