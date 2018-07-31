1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электромотоциклы и электроквадроциклы разрабатываются в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник коммерческого отдела ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" Национальной академии наук Андрей Подобед.

"Сейчас мы готовим линейку электровелосипедов, разрабатываем конструкторскую документацию для электроскутеров. Уже готова конструкторская документация на тяжелые электросамокаты, собраны макетные образцы на базе наших мотор-колес, контроллеров. Мы их будем, безусловно, дорабатывать, совершенствовать. Помимо этого, нас очень интересуют электромотоциклы, электроквадроциклы. Разработка уже ведется, работаем над конструкторской документацией", - сказал Андрей Подобед.

Белорусские изделия индивидуального электротранспорта пока не поступили в продажу. "Причина этого - то, что у нас пока нет серийного выпуска. Мы можем под заказ изготавливать комплекты мотор-колес для электровелосипедов, и к нам обращаются, но продажу самой техники планируем организовать чуть позже. Сборочный цех уже практически подготовлен. Вопрос только в том, что нашим изделиям нужно пройти испытания, сертификацию. После этого будет налажено серийное производство, и белорусский индивидуальный электротранспорт поступит в продажу", - отметил начальник отдела.

В ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси была проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается индивидуальный электротранспорт.-0-