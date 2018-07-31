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ЧПУП «ВасЛес» безвозмездно установило балконную раму Герою Соцтруда

01.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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ЧПУП «ВасЛес» безвозмездно установило балконную раму Герою Соцтруда
Сегодня все большее количество людей занимаются благотворительностью, и само слово состоит из двух: «благо» и «творить», то есть, творить добро.
В нашем районе есть организации, которые занимаются благотворительностью. Одна из таких — ЧПУП «ВасЛес», профиль деятельности которой — строительство, производство изделий из металла и ПВХ, деревообработка. Коммерческая организация неоднократно безвозмездно предоставляла свои услуги, как государственным организациям, так и частным лицам.
О благотворительной деятельности компании рассказал Сергей Кокиц, заместитель директора предприятия:
— Мы помогаем конкретными делами тем, кто нуждается в нашей помощи. Приятно осознавать, что своими поступками мы значительно облегчаем жизнь людей. В первую очередь — это обычное человеческое стремление помочь людям. Часто поддерживаем учебные заведения района — покупаем подарки для учеников на праздники. Оказываем помощь Рясненской вспомогательной школе-интернат, недавно приобрели и передали для них ортопедические матрасы, аудио- и видеотехнику. С большим уважением относимся к ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны. Вот узнали, что заслуженному человеку района Герою Социалистического труда Александру Алексеевичу Байкову нужна помощь в установке балконной рамы. Мы безвозмездно установили балконную раму, отремонтировали балкон. В районе есть люди, которые в жизни сделали много хорошего, чего-то достигли и они нуждаются в помощи. Именно таким людям мы готовы помогать и будем систематически предлагать свою помощь. Кому-то окошко поставить, кто-то нуждается в ремонте крыши или забора. Раз в квартал мы имеем возможность проводить такие акции. Ведь такими благотворительными акциями мы показываем пример и другим организациям, людям, чтобы и они подхватили нашу идею и не оставались в стороне. А также это хороший пример молодому поколению в том, как нужно жить и работать, чтобы к тебе относились в пожилом возрасте с уважением.
Александр Алексеевич Байков очень благодарен районной власти за оказанное внимание, ребятам, которые отремонтировали ему балкон:
— Так аккуратно и быстро все сделали, молодцы ребята, отличные работники, большое человеческое им спасибо. Теперь мне никакие дожди не страшны.
Людмила СВИРИДЕНКО
 
 
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Сегодня все большее количество людей занимаются благотворительностью, и само слово состоит из двух: «благо» и «творить», то есть, творить добро. В нашем районе есть...
 
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