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В Молодечно перед днем ВДВ фонтан закрыли на ремонт
01.08.2018 16:59 — Новости Общества | Tut.by
С 30 июля фонтан «Папараць-кветка» в Молодечно временно не работает – идет ремонт.
Как рассказал корреспонденту
— В ближайшие дни, когда подсохнет уложенная плитка, фонтан вновь заработает, — обнадежил Александр Маршалкович.
Специалист также отметил, что после выявления виновных в повреждении оборудования их привлекут к административной ответственности.
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Дети купались в фонтане "Папараць-кветка", разбили плитку и повредили три фонаря подсветки.
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