В Молодечно перед днем ВДВ фонтан закрыли на ремонт

С 30 июля фонтан «Папараць-кветка» в Молодечно временно не работает – идет ремонт.



Фото: Павел Загорский, МЛЫН.BY

Как рассказал корреспонденту МЛЫН.BY и.о. начальника цеха водоснабжения КУП «Молодечноводоканал» Александр Маршалкович, дети купались в фонтане «Папараць-кветка», разбили плитку и повредили три фонаря подсветки. В связи с этим 30 июля фонтан был отключен, а также спущена вода для проведения ремонтных работ. Плитку заменили и заказали специальные фонари.

— В ближайшие дни, когда подсохнет уложенная плитка, фонтан вновь заработает, — обнадежил Александр Маршалкович.

Специалист также отметил, что после выявления виновных в повреждении оборудования их привлекут к административной ответственности.