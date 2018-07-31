Объявлен кастинг на конкурс красоты «Палеская Прыгажуня – 2018». К участию приглашаются девушки из Пинского района.

25 августа в рамках V Международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» пройдет конкурс красоты «Палеская Прыгажуня – 2018».

Традиционно фестиваль «Зов Полесья » будет проходить на юге Беларуси, в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

В конкурсе красоты «Палеская Прыгажуня – 2018» могут принимать участие девушки, имеющие гражданство Республики Беларусь и являющиеся уроженками следующих регионов Полесья: Петриковского, Житковичского, Наровлянского, Мозырского, Лельчицкого, Калинковичского, Хойникского, Ельского, Пинского, Столинского, Лунинецкого.

«Палеская Прыгажуня – 2018» будет проходить в несколько этапов: отборочный (кастинг), подготовительный и финал. Первый – отборочный (кастинг) – состоится 10 августа 2018 г. в 14:00 в государственном учреждении «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» (г. Гомель, Проспект Речицкий, 24/3).

Организаторами конкурса красоты выступает государственное учреждение «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа» при поддержке Главного управления идеологической работы, культуры и делам молодежи и Генерального партнера ОАО «Гомельское ПО «Кристалл» – управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ».

Дополнительная информация по телефонам: 8 (0232) 25-00-96, (44) 749-76-32.