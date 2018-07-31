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«Помогать и быть вместе с человеком труда»

01.08.2018 17:23 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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О реалиях профсоюзной деятельности мы побеседовали с председателем Березовского районного объединения ФПБ Вероникой Резько.

– Вероника Юрьевна, что представляют собой в настоящее время профсоюзы?

– Сегодня профсоюз – это организация, которая является действенным инструментом защиты интересов трудящихся. В отличие от политических партий, которые проявляют активность в период предвыборных кампаний, профсоюзы живут заботами трудящихся изо дня в день.

Исторически определены основные функции профсоюза: социально-экономическая защита трудящихся, членов профсоюза, обеспечение и контроль безопасных условий труда, культурно-массовая, спортивная и воспитательная деятельность. И невозможно представить жизнь трудового коллектива без участия в ней профсоюзной организации. Охрана труда и организация быта, дополнительные социальные гарантии и правовая защита, отдых и оздоровление – все это берут на себя профсоюзы.

– Остановимся на одной из основ деятельности профсоюзов – охране труда. Что делается в этом направлении?

– Вы правильно подметили, что основной функцией профсоюзов является обеспечение безопасных условий труда и забота о здоровье работников. Поэтому нам всегда необходимо помнить, что в этом направлении мелочей не бывает. Ведь большинство опасных производственных факторов, воздействие которых влечет за собой травмирование людей, создаются самим человеком в процессе деятельности. Соответственно, они могут быть устранены при условии жесткого соблюдения работниками локальных нормативно-правовых актов по охране труда и еже-дневного контроля как со стороны руководителей структурных подразделений, так и общественных инспекторов по охране труда.

Только за первое полугодие текущего года мобильной группой Березовского райисполкома, куда входят и представители профсоюза, совершено 50 рейдов, выявлено 502 нарушения.

Вообще, работа по контролю выполнения требований охраны труда проводится постоянно. Например, в преддверии уборочной кампании прошел соответствующий месячник общественного контроля. Да, наниматели стараются обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, однако назвать ситуацию идеальной тоже нельзя. В связи с этим мониторинги соблюдения правил и норм охраны труда на предприятиях и в организациях района будут продолжены.

– 22 сентября 2017 года ФПБ подписала соглашение о взаимодействии с Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. Известно, что на республиканском уровне проводятся встречи, обмен информацией по наиболее значимым для членов профсоюза вопросам. Как это взаимодействие выстроено на районном уровне?

– Да, действительно, подписанное в сентябре соглашение уже реализуется на практике. Основное направление работы сегодня – это проведение совместных правовых приемов, которые проходят и в нашем районе каждый последний четверг месяца. Граждане обращаются с различными вопросами трудового законодательства, по охране труда, выполнения коллективных договоров и т. д.

– Какие задачи ставите перед собой Вы и профсоюзный актив?

– Первое. Активно работать по увеличению численности членов в действующих первичках и созданию новых первичных организаций, особенно в частном секторе экономики. Мы все понимаем, что экономические реалии диктуют свои условия и частный бизнес развивается. Это хорошо. Однако во главе угла должен оставаться человек. Там, где есть коллектив и есть трудовые отношения, там должен быть профсоюз – это моя точка зрения.

Например, за первое полугодие2018 года в районе создано восемь новых первичных профсоюзных организаций, из них семь – в частном секторе экономики.

Второе. Необходимо уделить внимание вопросам трудовой и исполнительской дисциплины, поддержке молодых специалистов и иных категорий работников, нуждающихся в дополнительной защите. Все эти моменты закреплять через положения коллективного договора, посредством конструктивного взаимодействия всех сторон социального партнерства.

Третье. Актуальным являетсясохранение и создание рабочих мест, трудоустройство высвобождаемых работников, а также повышение эффективности общественного контроля соблюдения законодательства о труде.

Акцент в нашей работе должен делаться на упреждающий контроль с целью недопущения проблемных вопросов безопасности труда. Необходимо формировать в трудовых коллективах благоприятную психологическую атмосферу, которая будет способствовать воспитанию взаимной требовательности работников друг к другу, нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины и норм охраны труда. Очевидно, что все то, чем живет  белорусское общество, важно и значимо для профсоюзов: защищать, поддерживать, помогать и быть вместе с человеком труда.

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 
 
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О реалиях профсоюзной деятельности мы побеседовали с председателем Березовского районного объединения ФПБ Вероникой Резько.
 
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