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Лето заканчивается - время зарабатывать. В Сморгонском районе впервые открылся медицинский студотряд
01.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Лето плавно перешло в свою финальную фазу. Менее чем через месяц школьники и студенты с новыми силами возьмутся постигать гранит науки. А пока же на дворе август – время для того, чтобы еще успеть отдохнуть. Тем же ребятам, которые предпочитают летом немного заработать в студенческом отряде, осталось совсем немного времени для этого.
На 1 августа в Сморгонском районе завершили свою деятельность 15 студенческих отрядов разного профиля: экологического, педагогического, сельскохозяйственного. Более 80 человек, в основном это несовершеннолетние, смогли заработать деньги благодаря студотряду.
Собеседница отметила, что впервые в Сморгонском районе на базе ЦРБ открылся медицинский студенческий отряд. Его состав насчитывает семь человек - студенты медицинских учреждений образования. Работают они в разных структурных подразделениях ЦРБ.
Поскольку мы несколько раз писали о работе некоторых студотрядов в нашем районе, предлагаю вам, дорогие читатели, заглянуть в районную больницу, где впервые открылся медицинский студотряд, и пообщаться с его членами.
Алена Абылкасымова и Кирилл Тройко – будущие медики. Алена учится в Гродненском медицинском колледже, Кирилл – в Гродно в медуниверситете. Девушка работает санитаркой в отделении скорой медицинской помощи, юноша – в травматологии.
Алена АБЫЛКАСЫМОВА:
Кирилл ТРОЙКО:
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
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Лето заканчивается - время зарабатывать. В Сморгонском районе впервые открылся медицинский студотряд
Лето плавно перешло в свою финальную фазу. Менее чем через месяц школьники и студенты с новыми силами возьмутся постигать гранит науки. А пока же на дворе август –...
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