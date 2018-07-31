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Лето заканчивается - время зарабатывать. В Сморгонском районе впервые открылся медицинский студотряд

01.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Лето плавно перешло в свою финальную фазу. Менее чем через месяц школьники и студенты с новыми силами возьмутся постигать гранит науки. А пока же на дворе август – время для того, чтобы еще успеть отдохнуть. Тем же ребятам, которые предпочитают летом немного заработать в студенческом отряде, осталось совсем немного времени для этого.

На 1 августа в Сморгонском районе завершили свою деятельность 15 студенческих отрядов разного профиля: экологического, педагогического, сельскохозяйственного. Более 80 человек, в основном это несовершеннолетние, смогли заработать деньги благодаря студотряду.

- Сейчас у нас работает строительный отряд на базе СМТ-41. 6 августа на этом предприятии планируется открыть еще один студотряд, - рассказывает о студотрядовском движении в Сморгонском районе первый секретарь райкома БРСМ Татьяна Гетманович.

Собеседница отметила, что впервые в Сморгонском районе на базе ЦРБ открылся медицинский студенческий отряд. Его состав насчитывает семь человек - студенты медицинских учреждений образования. Работают они в разных структурных подразделениях ЦРБ.

- Процесс формирования студотрядов начался еще весной. До этого в СМИ, в интернете, в школах мы распространяли информацию о том, что все желающие, заполнив анкету, могут стать членами студотряда. В первую очередь, работа в студенческом отряде – это приобретение молодыми людьми профессиональных навыков по некоторым профессиям. Немаловажным для них является финансовый вопрос. Работа в студотряде – это хорошая возможность заработать свои первые деньги. Также ребята приобретают новых друзей, заводят знакомства, что актуально для молодежи.

Поскольку мы несколько раз писали о работе некоторых студотрядов в нашем районе, предлагаю вам, дорогие читатели, заглянуть в районную больницу, где впервые открылся медицинский студотряд, и пообщаться с его членами.

Алена Абылкасымова и Кирилл Тройко – будущие медики. Алена учится в Гродненском медицинском колледже, Кирилл – в Гродно в медуниверситете. Девушка работает санитаркой в отделении скорой медицинской помощи, юноша – в травматологии.

Алена АБЫЛКАСЫМОВА:

Лето заканчивается - время зарабатывать. В Сморгонском районе впервые открылся медицинский студотряд

- В этом году в колледже я окончила первый курс. Учусь на сестринском отделении. Первые шаги в медицину мною уже сделаны. Я рада, что выбрала именно этот профиль. Пошла работать в студенский отряд, так как это хорошая возможность летом заработать деньги. Для меня работа здесь важна, так как я свою будущую жизнь хочу связать именно с медициной. Более того, это бесценный опыт.

Кирилл ТРОЙКО:

Лето заканчивается - время зарабатывать. В Сморгонском районе впервые открылся медицинский студотряд

- О своем предназначении всерьез я начал задумываться в седьмом классе. Решил пойти медицину. Со временем этот выбор не поменял, а только убедился в правильности своего решения. После первого курса летом у меня была санитарская практика. Поскольку лето большое, и чтобы не терять время, решил пойти еще и на работу в студотряд. Работая здесь, можно посмотреть на медицину изнутри.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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