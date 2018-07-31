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Горавтомост о лопнувшей балке на МКАД: "Еще в феврале-марте знали, что нужен капитальный ремонт"
01.08.2018 17:30 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня
В районе Лошицы на МКАД лопнула балка пролетного строения путепровода. Всего в пролете семь балок, объяснил TUT.BY Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост», организации, которая обслуживает этот путепровод.
— Пытаемся не допустить обрушение балки, чтобы этого не случилось, будет выставляться временная опора, — сообщил собеседник.
Сколько понадобится времени, чтобы заменить лопнувшую балку, Евгений Фей пока сказать не может.
— Движение остановили только на участке по внутренней стороне кольцевой, а по внешней стороне кольцевой ездить безопасно сейчас?
— Весь мост нуждается в проведении капремонта. В феврале-марте БелдорНИИ проводил обследование, решили, что нужно делать капремонт моста. На подходах к нему выставили знаки ограничения грузоподъемности 15 тонн. Эти ограничения с обеих сторон путепровода. Не знаю, по какой причине это произошло (лопнула балка. — Прим. TUT.BY). Может, кто-то проехал тяжелее…
— А почему капремонт до сих пор не делали?
— Этого я не скажу, я представляю эксплуатирующую организацию, направляю письма в Мингорисполком — это собственник моста.
— А Мингорисполком что отвечал?
— Что ставят на контроль, разрабатывают программу. Гордорстрой должен был выступать заказчиком ремонта.
По данным собеседника, этот участок путепровода построили в 1984—1985 годах, а реконструировали в 2001.
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Сегодня на путепроводе МКАД в районе Лошицы лопнула балка, мост просел. О том, что этот участок кольцевой нуждается в капитальном ремонте, коммунальным...
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