Сегодня на путепроводе МКАД в районе Лошицы лопнула балка , мост просел. О том, что этот участок кольцевой нуждается в капитальном ремонте, коммунальным организациям было известно еще весной, рассказали TUT.BY.



Так выглядит лопнувшая балка. Можно рассмотреть пометки на балках — вероятно, здесь производились замеры

В районе Лошицы на МКАД лопнула балка пролетного строения путепровода. Всего в пролете семь балок, объяснил TUT.BY Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост», организации, которая обслуживает этот путепровод.

— Пытаемся не допустить обрушение балки, чтобы этого не случилось, будет выставляться временная опора, — сообщил собеседник.

Сколько понадобится времени, чтобы заменить лопнувшую балку, Евгений Фей пока сказать не может.

— Движение остановили только на участке по внутренней стороне кольцевой, а по внешней стороне кольцевой ездить безопасно сейчас?

— Весь мост нуждается в проведении капремонта. В феврале-марте БелдорНИИ проводил обследование, решили, что нужно делать капремонт моста. На подходах к нему выставили знаки ограничения грузоподъемности 15 тонн. Эти ограничения с обеих сторон путепровода. Не знаю, по какой причине это произошло (лопнула балка. — Прим. TUT.BY). Может, кто-то проехал тяжелее…



Вид на путепровод сверху

— А почему капремонт до сих пор не делали?

— Этого я не скажу, я представляю эксплуатирующую организацию, направляю письма в Мингорисполком — это собственник моста.

— А Мингорисполком что отвечал?

— Что ставят на контроль, разрабатывают программу. Гордорстрой должен был выступать заказчиком ремонта.

По данным собеседника, этот участок путепровода построили в 1984—1985 годах, а реконструировали в 2001.



