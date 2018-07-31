90-летняя минчанка написала свое первое письмо властям. Она просит не рубить деревья ради стройки

Одна из старожилов дома на Независимости, 72а, 90-летний потомственный медик Галина Голуб, написала письмо властям. Это произошло после того, как она узнала, что во дворе ее дома будут вырубать деревья под застройку. Мы поговорили с Галиной Давыдовной и публикуем выдержки из ее письма главе района.



Галине Давыдовне Голуб в апреле исполнилось 90 лет, она коренная минчанка, дочь академика. 61 год она проработала врачом — лучевым диагностом, из них 52 года — в онкологическом центре. 9 человек из семьи Галины Давыдовны — врачи.

Сейчас в Минске проходит общественное обсуждение застройки участка около Ботанического сада в границах проспекта Независимости и улицы Сурганова. Здесь во дворе многоэтажки планируют построить гостиницу, многофункциональный центр и лечебно-оздоровительный центр с парковкой. Для последнего во дворах жилых домов на углу Независимости и Сурганова вырубят деревья. Местные жители выступили против этого.

Окна квартиры Галины Давыдовны выходят на улицу Сурганова с одной стороны, а с другой — во двор, где собираются построить лечебный центр. Пока мы знакомимся она проводит нас к окну на кухню и показывает засохшие деревья у дороги. Форточку здесь она даже не открывает.





— Это были прекрасные деревья. Несколько лет назад они начали погибать. В итоге ни одного живого дерева не осталось. Они же как после пожарища. Они все погибли от этой экологии, — говорит она и для сравнения ведет нас к балкону.

Отсюда уже виден двор, утопающий в зелени. Галина Давыдовна говорит, что эти деревья они сажали с соседями на субботниках в молодости, когда заселились в дом в 1965 году. За них заступается инициативная группа молодых людей, которые сейчас живут в этом районе.

— А теперь у нас с одной стороны машины, и с другой. Единственная наша радость и кислород — вот эти деревья. Так и на них покушаются. Но вы посмотрите, какой двор — он же должен быть под защитой ЮНЕСКО!





Этот дом от Академии наук. Сюда заселялись молодые активные люди, говорит Галина Голуб.

— Мы ходили на субботники, благоустраивали двор, это было общим праздником. У нас был председатель, он разбирался в породах деревьев.

Она рассказывает, что она пришла в ужас, когда узнала вырубке деревьев ради строительства реабилитационного центра с автостоянкой.

— Это такая несправедливость — вырубать здесь эти деревья, когда они в городе гибнут. Я настолько возмутилась, что написала письмо председателю местной администрации. Оно написано резко, что не очень характерно для меня.

Галина Давыдовна держит в руках четыре исписанных листка с правками — черновик обращения. Сейчас она работает над составлением письма. Мы публикуем его не полностью, а цитатами.





«Меня, как старого доктора, волнует вопрос — в какую голову пришла абсурдная мысль уничтожить часть деревьев во дворе наших домов и на их месте построить автостоянку? Разве вы, как человек, который улучшает жизнь жителей района, не знаете, в каких неблагоприятных экологических условиях живут ваши подопечные? Мы со всех сторон окружены выхлопным газом автомобилей, а под нашими окнами установили еще разворот для машин.

Все деревья на улице Сурганова погибли от невыносимых экологических условий <…>. Единственная для нас возможность получить глоток кислорода — проветривать квартиру через окна, выходящие во двор, где мы более 50 лет назад посадили деревья.

Сначала часть деревьев была вырублена под строительство здания для милиции. Они обещали посадить новые, но ничего не сделали. Теперь уже в более значительном размере это пытается сделать заказчик лечебного центра. <…> Какая логика постройки в нашем дворе реабилитационного центра для спортсменов? Постройте детский сад, который тут уже был на месте милиции! <…> Почему вы решили посоветоваться с жильцами теперь, постфактум, когда уже затрачены деньги на проект, а не раньше, до него?»

Подобное письмо Галина Давыдовна никогда не писала. Говорит, что за свою жизнь отправила только одно обращение.



Фото семьи Голуб. Слева вверху — портрет отца Галины — Давида Голуба. Он был академиком, ученым в области анатомии. Голуб — один из основателей нейроморфологических исследований в Советском Союзе. Прожил до 100 лет.

В разговоре с нами Галина Давыдовна замечает, что каждый год количество онкозаболеваний в стране растет. На их возникновение оказывают влияние неблагоприятная экологическая обстановка и стрессы. Говорит, что среди ее соседей пять человек умерло от онкозаболеваний.

Несмотря на возраст, Галина Голуб активная и современная. Уходя, замечаем у нее дома включенный компьютер, планшет, веб-камеру.

— А вы интернетом пользуетесь?, — спрашиваем.

— Конечно! Пользуюсь им для подготовки лекций, которые я читаю для врачей, смотрю новости, в частности на TUT.BY, а также пользуюсь Facebook. А еще у меня есть хобби — я занимаюсь разведением цветов, которые выставляю на балконе с видом на пока еще зеленый двор.



