Суд прекратил административное дело против Сергея Петрухина

1 августа в суде Ленинского района рассмотрели административное дело видеоблогера Cергея Петрухина, которого обвиняли в неподчинении сотрудникам милиции, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».





Во время процесса свидетелями выступили милиционеры Александр Тарасюк и Борис Дмитрук. Оба заявляли о том, что пришли к видеоблогеру провести осмотр, они встретили Сергея Петрухина на улице, показали постановление о проведении осмотра, видеоблогер хотел сфотографировать его, но ему не дали такой возможности. Тогда он отказался подписываться, что ознакомился с постановлением, говорил, что не пустит милиционеров в квартиру, так как потерял ключи, и требовал присутствия адвоката при осмотре. Сотрудники милиции объясняли Сергею Петрухину, что адвокат ему не нужен. После чего задержали и доставили в РУВД.

Защитник спросил у свидетелей, почему те не выполнили требование видеоблогера о присутствии защитника на осмотре. Те не нашли, что ответить. Адвокат заявил, что в действиях Сергея Пятрухина отсутствует состав административного правонарушение, и на этом основании просил суд дело прекратить. Судья с ним согласился.

Напомним, 27 июля около 12 часов во дворе своего дома к видеоблогеру Сергею Петрухину подошли сотрудники милиции и ОМОНа. Участковый сообщил блогеру, что по заявлению Николая Рабушко возбуждено уголовное дело, в рамках которого сотрудники милиции пришли к Сергею с обыском. Сергей Петрухин потребовал, чтобы осмотр проводился в присутствии его адвоката, но милиционеры возразили, мол закон не требует присутствие адвоката, и задержали за «неподчинение законному требованию сотрудника милиции» (ст 23.4 КоАП). До суда блогер содержался под стражей в ИВС Ленинского РОВД Бреста.