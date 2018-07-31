Столичный транспорт изменит схемы движения из-за проблем с путепроводом на МКАД в Лошице

В связи с закрытием движения транспорта под путепроводом МКАД через улицу Бабушкина в направлении Игуменского тракта из-за аварийного состояния пролетных строений внесены изменения в работу пассажирского транспорта. Об этом сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».

Изменения в работу пассажирского транспорта вступили в силу 1 августа в 15.00:

— движение автобусов маршрутов № 88С, 48, 148С, 114С, 134С, 1088-ТК в направлении Чижовки организуется без заезда в микрорайон Лошица — по МКАД, транспортной развязке «МКАД — ул. Чижевских», ул. Уборевича и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений;

— движение автобусов маршрутов № 7, 7А со стороны ул. Бабушкина в направлении Курасовщины организуется направо по МКАД, транспортной развязке «МКАД — ул. Чижевских», ул. Турова, Я. Лучины, Игуменскому тракту, МКАД и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке ОП «Лошица-9», «Гимназия № 40», «Я.Лучины», «Игуменский тракт» и исключением ОП «Поворот на Колядичи», в направлении Колядичей — без изменений;

— движение автобусов маршрута № 67 со стороны ул. Бабушкина в направлении Чижовки организуется без заезда в микрорайон Лошица направо по МКАД, транспортной развязке «МКАД — ул. Чижевских», ул. Уборевича, в направлении Колядичей — без изменений;

— движение автобусов маршрута № 175Э со стороны ул. Бабушкина в направлении вокзала организуется направо по МКАД, транспортной развязке «МКАД — ул. Чижевских», ул. Турова, Я. Лучины, Игуменскому тракту и далее по маршруту без выполнения ОП на изменяемом участке, в направлении Колядичей — без изменений.

С 02.08.2018 для автобусного маршрута № 3С организуется выполнение ОП «Я.Лучины», «Гимназия № 40», «Лошица-9» в обоих направлениях.

02.08.2018 в утренние часы пик будет увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте № 98С.

Столичные транспортники просят учитывать данную информацию при планировании поездок. На предприятии также обратили внимание на то, что для поездок из микрорайона Лошица в Чижовку можно воспользоваться автобусами маршрутов № 3С, 51, 102.