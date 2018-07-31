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Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы к организации здравоохранения должны стать основой в решении демографических задач (будет дополнено)

01.08.2018 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы к организации здравоохранения должны стать основой в решении демографических задач (будет дополнено)

Об этом шла речь на заседании совета по демографической безопасности области, на которое были приглашены заместители председателей гор- и райисполкомов, курирующие социальную сферу, главные врачи городских и районных поликлиник Гродненщины. 
  
Председатель совета по демографической безопасности, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович начал работу заседания с воспоминаний о накануне ушедшем из жизни заслуженном враче БССР Федоре Богдановиче, который долгое время возглавлял службу здравоохранения области. 

– Жизнь и деятельность Федора Богдановича является примером того, как надо относиться к делу. Его заслуги отмечены на государственном уровне и признаны обычными пациентами, которые, обратившись в медицинские учреждения, получали своевременную и качественную помощь, – отметил Виктор Лискович. 

Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы к организации здравоохранения должны стать основой в решении демографических задач (будет дополнено)

Ответственный подход к делу и чуткое отношение к людям должны стать главными качествами всех, кто работает в области здравоохранения и в иных сферах, которые так или иначе стоят на службе демографической безопасности, подытожил заместитель председателя облисполкома. 

*** 
Изменения в демографической ситуации требуют принципиально нового подхода в работе организаций системы здравоохранения. 

 Необходимо начать с решения кадровых вопросов.  Молодых специалистов нужно «обогреть», решить их проблемы с жильем, а главное, помочь освоиться на первом рабочем месте. Они должны четко понимать свою роль и всегда рассчитывать на поддержку старших коллег, видеть перспективы роста. Руководителям следует присматривать среди молодежи будущих управленцев, готовить кадровый резерв, – подчеркнул Виктор Лискович. 

Также большой фронт работы для службы здравоохранения сегодня сосредоточен в вопросах доступности медицинской помощи, улучшении организации работы амбулаторно-поликлинической сети. 

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Особого внимания требует такой важный демографический показатель, как рождаемость. Его снижение характерно для страны в целом и связано в первую очередь с сокращением численности женщин детородного возраста. Такая тенденция наблюдается и на Гродненщине. Хотя в области много внимания уделяется охране здоровья матери и ребенка. Внедрена и успешно работает многоуровневая перинатальная помощь. 

 Когда в 1997 году пришел на должность главного акушера-гинеколога управления здравоохранения, младенческая смертность составляла 16 промилле. Сегодня нам удалось значительно улучшить состояние здоровья детей и свести показатель к 2,6 промилле, – подчеркнул Виктор Лискович.   

К слову, Беларусь занимает достойное место в рейтинге самых комфортных для материнства стран, в республике обеспечен всеобщий доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья. На заседании шла речь о необходимости дополнительных мер, стимулирующих увеличение рождаемости в области. 

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Большие усилия в области прилагаются для того, чтобы «демографические ножницы» сомкнулись. Для этого необходимо в первую очередь стабилизировать уровень смертности, особенно пристально взглянуть на причины смертности в трудоспособном возрасте. 

– Следует проанализировать каждый случай. Как показывает практика, в большинстве своем это люди, которые годами не обращались за медицинской помощью. Нам надо выявить таких, убедить в важности заботы о здоровье, закрепить за поликлиникой. Также необходимо держать в поле зрения тех, кто приехал из других районов. Актуализировать перепись несложно: зайти в квартиру и поинтересоваться, в какой поликлинике обслуживаются жильцы, как давно были у врача, дать первичные рекомендации, – убеждена исполняющая обязанности начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталия Антонович. 

Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы к организации здравоохранения должны стать основой в решении демографических задач (будет дополнено)


Болезни системы кровообращения, ишемическая болезнь сердца, новообразования – для борьбы с каждым из недугов у медиков выработаны комплексные меры. О том, как свести к минимуму летальные исходы от инсультов,  высказался во время заседания совета главный внештатный невролог области Петр Хоперский. 

– Необходимо досконально следовать дорожной карте помощи пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Сто процентов пациентов с таким недугом следует госпитализировать на специализированные койки, где есть все необходимое для проведения надлежащих манипуляций и назначения правильного лечения. А со стороны пациентов хотелось бы более пристального внимания к собственному здоровью. По результатам опросов, только 60 % принимали специальные препараты. В Гродно снизилось количество обращений в «терапевтическое окно», когда  медицинская помощь дает наибольший эффект. 

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Диспансеризация и профосмотры помогают выявить болезнь на ранней стадии, когда больше возможностей противостоять недугу и сохранить здоровье. На заседании шла речь о необходимости активизировать работу по диспансеризации. 

Не все предприятия, организации и учреждения области понимают важность задачи и могут похвастаться тем, что их работники регулярно проходят обследования, отметила заместитель главного врача центральной городской поликлиники Лариса Кучук. Хотя нет ничего сложного в том, чтобы порекомендовать в коллективе  посетить поликлинику. В некоторых случаях и ходить далеко не нужно, медики сами приезжают на предприятия. Для этого создаются выездные медицинские бригады. 

– Здоровье человека – это неотъемлемая часть государственной идеологии. Поэтому задача призвать людей следить за своим здоровьем и регулярно обследоваться лежит в том числе на заместителях руководителей предприятий по идеологическим вопросам, – подчеркнул Виктор Лискович. 

Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы к организации здравоохранения должны стать основой в решении демографических задач (будет дополнено)

*** 
На улучшение качества жизни престарелых и инвалидов направлена система государственного социального заказа, но пока не все районы оценили это благо по достоинству. По словам заместителя начальника комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольги Седельник, данный вид социальной поддержки внедрен в 13 районах области. Хотя, наверняка, претенденты на получение такой помощи есть и в остальных. 

Общественные объединения и негосударственные коммерческие организации включились в дело помощи людям, которые сами уже не в силах позаботиться о себе. Сестры милосердия областной организации Белорусского Общества Красного Креста оказывают медико-социальные услуги одиноким и одиноко проживающими старикам, инвалидам. Областная структура ОО «БелТИЗ» взяла на себя функцию по обучению незрячих людей ориентировочному передвижению с тростью. Вскоре в рамках государственного социального заказа в Гродно откроется центр передачи информации для граждан с нарушением слуха. 

Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы к организации здравоохранения должны стать основой в решении демографических задач (будет дополнено)

*** 
– Демографические процессы требуют новых подходов. В приоритете для нас – увеличение продолжительности жизни населения. Идти к этой цели нужно, используя все возможности. И не только медицинские. Ведь здоровье человека, его жизненный настрой, а значит, и долголетие зависят не только от профилактики и лечения, но и от многих других моментов. Таких, как возможность вести активный образ жизни, заниматься физической культурой, от заботы родных и близких, а если их нет, от социальных служб, волонтеров, просто неравнодушных людей, которые должны оказаться рядом. Все это мы можем и должны сделать для старшего поколения. Что касается людей трудоспособного возраста, то и здесь важны многие из этих аспектов. Особенно необходимо сделать нормой заботу о собственном здоровье, регулярные обследования и своевременное обращение за медицинской помощью, – подытожил Виктор Лискович. 

Опыт ветеранов медицины и новейшие подходы к организации здравоохранения должны стать основой в решении демографических задач (будет дополнено)

 
Фото Михаила ИСАЧЕНКО
Снежана ВРОНСКАЯ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом шла речь на заседании совета по демографической безопасности области, на которое были приглашены заместители председателей гор- и райисполкомов,...
 
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