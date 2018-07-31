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Реабилитация и интересный отдых в центре "Аист"
01.08.2018 18:06 — Новости Общества | БT
Замысловатые и шуточные вопросы к интеллектуальной и любимой игре подопечные хосписа готовили долгое время. Не только формулировку, но и презентацию. Каждая задачка для знатоков как мини-спектакль.
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Гости в Белорусском детском хосписе. Воспитанники центра летнего отдыха "Аист" каждое лето проводят на природе в Столбцовском районе. Реабилитацию совмещают с...
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