В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Реабилитация и интересный отдых в центре "Аист" Гости в Белорусском детском хосписе. Воспитанники центра летнего отдыха "Аист" каждое лето проводят на природе в Столбцовском районе. Реабилитацию совмещают с...

Замысловатые и шуточные вопросы к интеллектуальной и любимой игре подопечные хосписа готовили долгое время. Не только формулировку, но и презентацию. Каждая задачка для знатоков как мини-спектакль.