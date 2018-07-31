Спасатели рассказали малышам о безопасности

– Никто не застрахован ни от катастроф, ни от любых других чрезвычайных ситуаций и происшествий. Дети дошкольного возраста особенно склонны к опасному поведению в силу природного любопытства, а взрослые, к сожалению, зачастую подвергают опасности жизни детей, не уделяя должного внимания привитию детям навыков безопасного поведения. Необходимо с ранних лет знакомить малышей с правилами безопасности, учить их верно действовать в экстремальных ситуациях, – рассказала Екатерина Селедевская, инженер инспекции надзора и профилактики Борисовского ГРОЧС.

Спасатели в игровой форме познакомили малышей с профессией пожарного, рассказали, как вызвать помощь по телефону 101 и 112, как следует себя вести, если начался пожар, а также показали мультфильмы из серии «Волшебная книга» и подарили красочные памятки.

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