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Проблемные вопросы жителей Гродно рассматривал председатель облисполкома Владимир Кравцов
01.08.2018 19:08 — Новости Общества | БT
Жительница областного центра Ирина Рушницкая, например, пришла с наболевшей проблемой благоустройства микрорайона. Он был сдан строителями еще в 2011-м. Но за 7 лет вопрос наведения должного порядка на территориях около проезжей части так и остался нерешенным.
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От международного бизнес-сотрудничества до благоустройства улиц. Проблемные вопросы жителей Гродно сегодня рассматривал председатель облисполкома Владимир...
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