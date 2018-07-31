В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Проблемные вопросы жителей Гродно рассматривал председатель облисполкома Владимир Кравцов От международного бизнес-сотрудничества до благоустройства улиц. Проблемные вопросы жителей Гродно сегодня рассматривал председатель облисполкома Владимир...

Жительница областного центра Ирина Рушницкая, например, пришла с наболевшей проблемой благоустройства микрорайона. Он был сдан строителями еще в 2011-м. Но за 7 лет вопрос наведения должного порядка на территориях около проезжей части так и остался нерешенным.