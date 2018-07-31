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Белорусских туристов предупреждают о возможных сложностях в Испании из-за забастовки такси
01.08.2018 20:07 — Новости Общества | БелТА
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы могут столкнуться со сложностями при перемещении по Испании из-за забастовки служб такси. Такая информация размещена в Facebook-аккаунте посольства Беларуси в Испании, сообщает БЕЛТА.
"В связи с продолжающейся в Испании забастовкой работников служб такси (в том числе в крупных туристических городах), которая влечет за собой трудности с транспортным сообщением с аэропортами и вокзалами, настоятельно рекомендуем белорусским туристам учитывать данное обстоятельство при планировании поездок", - говорится в сообщении.-0-
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы могут столкнуться со сложностями при перемещении по Испании из-за забастовки служб такси. Такая информация...
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