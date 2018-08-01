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Семинар-учеба с профактивом

01.08.2018 — Новости Общества | Единство  
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С целью своевременной подготовки и успешного проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых культур на базе филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» Борисовским райкомом профсоюза работников АПК проведен семинар-учеба с профактивом. 

В мероприятии приняли участие председатели первичных профсоюзных организаций и общественные инспекторы по охране труда сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК. На примере филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» была показана готовность комбайнов, зернотока, блока общественного питания к уборке урожая 2018 года, создание для участников жатвы необходимых бытовых условий, обеспечение их спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, укомплектованность комбайнов медаптечками и средствами пожаротушения, использование информационных материалов для пропаганды передового опыта.
На семинаре рассмотрены вопросы «О роли и задачах председателей профкомов по осуществлению общественного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда», «Организация работы проф-кома в осуществлении контроля за обеспечением питания, ежедневным начислением заработной платы участникам жатвы, подведением итогов соревнования на уборке урожая, работа со СМИ», «Организация работы общественных инспекторов по охране труда».
В работе семинара принял участие 41 член профсоюзного актива района и технический инспектор Минского областного объединения профсоюзов
Н. Колос.
Перед участниками семинара выступил председатель Минского областного объединения
профсоюзов В. Малиновский. Он отметил, что главная задача профактива – организовать работу на уборке урожая с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, не допустить производственного травматизма, сохранить жизнь и здоровье всех участников жатвы.
Наш корр.

 
 
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С целью своевременной подготовки и успешного проведения уборки урожая зерновых и зернобобовых культур на базе филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский...
 
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