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В ЕАЭС усиливают контроль за самовольным переоборудованием автомобилей

01.08.2018 21:42 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 августа. Вопросы повышения безопасности на автомобильных дорогах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили представители национальных органов, ответственных за безопасность дорожного движения и регистрацию автотранспортных средств. На совещании, которое прошло в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), рассмотрены, в частности, перспективы совершенствования конструкции выпускаемых авто, ужесточения требований к эксплуатируемому парку машин, в том числе при их переоборудовании.

В совещании также приняли участие представители заинтересованных ведомств, связанных с госконтролем (надзором), аккредитацией, стандартизацией, а также научно-исследовательских институтов и бизнес-сообществ государств ЕАЭС, сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Обсуждаемая тема является важной частью рабочей повестки комиссии, — подчеркнул заместитель директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров. — Речь идет фактически о жизнях и здоровье многих граждан наших стран. Только в России в 2017 году погибло 19 тыс. человек в дорожно-транспортных происшествиях, причинами которых стали в том числе различные технические неисправности, нарушения требований техрегламента ЕАЭС о безопасности колесных транспортных средств".

Бурмистров отметил, что в союзе действует целый ряд других документов, подготовленных комиссией совместно с государствами-членами. По его словам, надо только всем четко выполнять их требования: как контролирующим органам, ответственным за допуск автомобилей к участию в дорожном движении, так и владельцам транспорта. Последние, например, приобретают т.н. автораспилы, которые при ДТП разрываются пополам, или без официального разрешения устанавливают в салонах дополнительные пассажирские кресла, чтобы повысить коммерческую выгоду. Все это несет большие риски для жизни пассажиров.

Представители ЕЭК сообщили, что для повышения дорожной безопасности и облегчения деятельности сотрудников регистрирующих органов Комиссия работает над введением системы электронных автопаспортов, а также автоматизацией процессов, связанных с регистрацией автомобилей. Уже в этом году появится возможность формировать достоверные электронные базы данных, которые будут иметь единый для всего союза формат и обновляться в режиме реального времени.

Участники мероприятия договорились о необходимости совершенствования национального законодательства по контролю за деятельностью испытательных лабораторий, осуществляющих оформление документов об оценке соответствия обязательным требованиям технического регламента ЕАЭС.

Представители стран интеграционного объединения рассмотрели вопросы внесения изменений в конструкцию автомобилей, находящихся в эксплуатации, ужесточения контроля в этой сфере, а также возможность установления контроля за организациями, вносящими изменения в конструкцию, с последующей проверкой безопасности автомобилей.

По мнению участников совещания, совместное обсуждение вопросов безопасности дорожного движения в государствах ЕАЭС позволяет сблизить позиции по ключевым направлениям в этой сфере, поэтому такие встречи на площадке Евразийской экономической комиссии решено проводить регулярно.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 августа. Вопросы повышения безопасности на автомобильных дорогах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудили представители национальных...
 
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