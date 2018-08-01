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Верховный суд рассмотрит в апелляционном порядке дело о убийстве девушки на улице Алибегова в Минске 31 августа

01.08.2018 21:27 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 1 августа. Верховный суд Беларуси рассмотрит в апелляционном порядке дело о убийстве девушки на улице Алибегова в Минске 31 августа.

Приговор по данному делу был оглашен Минским городским судом 28 июня. Обвиняемых — двое. Но главный эпизод — убийство 8 сентября 2017 года.

Напомним, в ночь на 8 сентября прошлого года на улице Алибегова в Минске, возле школы, 22-летний парень нанес удары ножом 27-летней знакомой и ее 28-летней подруге. Это произошло во время ссоры при распитии спиртных напитков. От множественных травм 27-летняя пострадавшая скончалась на месте, второй женщине удалось убежать и позвать сторожа школы, который вызвал скорую и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Потерпевшая осталась жива. Полученные ею телесные повреждения были отнесены к категории тяжких.

Подозреваемого милиция задержала через несколько часов.

По информации Верховного суда, обвиняемый, "находясь вблизи здания одной из школ Минска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея и реализуя умысел на убийство двух лиц — Л-ч и Б-ч, умышленно нанес Л-ч не менее двух ударов острыми колюще-режущими предметами по различным частям тела, в том числе в голову и живот, а также осознавая, что, нанося большое количество телесных повреждений Б-ч, причиняет ей особые страдания и мучения, умышлено нанес последней не менее 93 ударов колюще-режущими предметами, не менее 2 ударов твердыми тупыми предметами, не менее 5 ударов острыми предметами, не менее 10 ударов предметами, имеющими в своем строении ограниченную травмирующую поверхность по различным частям тела". Женщина скончалась на месте.

В рамках уголовного дела следствием проверялась причастность мужчины к другим преступлениям. Для этого назначался ряд экспертиз. По результатам исследований была получена информация о принадлежности обвиняемому биологических следов, обнаруженных при проведении осмотра по факту разбойного нападения на магазин. При проверке данных сведений установлено, что молодой человек вместе со своим одноклассником днем 23 августа 2011 года открыто завладел имуществом торгового объекта на улице Белецкого в столице более чем на 690.000 неденоминированных рублей. При этом сверстники угрожали женщине-продавцу предметом, похожим на пистолет. Свои лица они скрывали элементами одежды.

По данному факту сотрудниками милиции был проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, однако установить личность подозреваемых на первоначальном этапе расследования не представилось возможным.

Материалы следствия по обоим преступлениям были соединены в одном производстве. Согласно показаниям фигурантов, во время нападения использовался пистолет-зажигалка.

27 марта 2018 года 22-летнему обвиняемому было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 и п. 1 ч. 2 ст. 139, п. 6 ч. 2. ст. 139 УК (покушение на убийство двух лиц, с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 207 УК (разбой, совершенный группой лиц).

К соучастнику разбоя также была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение.

28 июня Минский городской суд приговорил главного фигуранта к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Его сообщника — к 2 годам лишения свободы к колонии общего режима.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 1 августа. Верховный суд Беларуси рассмотрит в апелляционном порядке дело о убийстве девушки на улице Алибегова в Минске 31 августа. Приговор по данному...
 
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