ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Полоцком районе мужчину выселили из квартиры после жалоб соседей на шум и ругань

02.08.2018 07:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Полоцком районе выселили из коммерческого жилья мужчину, который несколько лет регулярно нарушал правила пользования жилыми помещениями, сообщает региональный канал «Саммит+ТВ».

— Громко слушал музыку. Бросал на пол громкие предметы. Нецензурно выражался. Все это происходило в ночное время, — рассказала телеканалу помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Коцур.

Мужчину трижды привлекали к административной ответственности. Но это не помогло.

— Тогда ЖКХ обратилось с иском в суд о выселении мужчины — такая норма предусмотрена Жилищным кодексом. Суд требование удовлетворил, гражданин был выселен. Позже он обжаловал его в областном суде, однако там оставили решение в силе, — рассказала представитель прокуратуры.

По правилам эксплуатации жилых помещений, с 23.00 до 7.00 в доме должна быть полная тишина. Ремонт, создающий шум и вибрацию, можно делать только в рабочие дни с 9.00 до 19.00.

Если жильцы, к примеру, устроили шумную вечеринку или слишком громко делают ремонт в неурочное время, их соседи могут обращаться с жалобой в жилищную организацию. С нарушителями разбираются, при необходимости составляют протокол и требуют заплатить штраф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину трижды привлекали к административной ответственности. Но это не помогло.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси планируется внести изменения в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика