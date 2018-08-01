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В Полоцком районе мужчину выселили из квартиры после жалоб соседей на шум и ругань
02.08.2018 07:20 — Новости Общества | Tut.by
В Полоцком районе выселили из коммерческого жилья мужчину, который несколько лет регулярно нарушал правила пользования жилыми помещениями,
— Громко слушал музыку. Бросал на пол громкие предметы. Нецензурно выражался. Все это происходило в ночное время, — рассказала телеканалу помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Коцур.
Мужчину трижды привлекали к административной ответственности. Но это не помогло.
— Тогда ЖКХ обратилось с иском в суд о выселении мужчины — такая норма предусмотрена Жилищным кодексом. Суд требование удовлетворил, гражданин был выселен. Позже он обжаловал его в областном суде, однако там оставили решение в силе, — рассказала представитель прокуратуры.
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Мужчину трижды привлекали к административной ответственности. Но это не помогло.
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