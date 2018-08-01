В Полоцком районе мужчину выселили из квартиры после жалоб соседей на шум и ругань

В Полоцком районе выселили из коммерческого жилья мужчину, который несколько лет регулярно нарушал правила пользования жилыми помещениями, сообщает региональный канал «Саммит+ТВ».

— Громко слушал музыку. Бросал на пол громкие предметы. Нецензурно выражался. Все это происходило в ночное время, — рассказала телеканалу помощник прокурора Полоцкого района Татьяна Коцур.

Мужчину трижды привлекали к административной ответственности. Но это не помогло.

— Тогда ЖКХ обратилось с иском в суд о выселении мужчины — такая норма предусмотрена Жилищным кодексом. Суд требование удовлетворил, гражданин был выселен. Позже он обжаловал его в областном суде, однако там оставили решение в силе, — рассказала представитель прокуратуры.

По правилам эксплуатации жилых помещений, с 23.00 до 7.00 в доме должна быть полная тишина. Ремонт, создающий шум и вибрацию, можно делать только в рабочие дни с 9.00 до 19.00.

Если жильцы, к примеру, устроили шумную вечеринку или слишком громко делают ремонт в неурочное время, их соседи могут обращаться с жалобой в жилищную организацию. С нарушителями разбираются, при необходимости составляют протокол и требуют заплатить штраф.