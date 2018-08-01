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Жаркая погода сохранится в Беларуси 2 августа

02.08.2018 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Жаркая погода сохранится в Беларуси 2 августа

До 30 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 2 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов тепла, по юго-западу до плюс 19. Днем будет от 25 до 30 выше нуля.

Читать полностью: http://m.belta.by/society/view/zharkaja-pogoda-sohranitsja-v-belarusi-2-avgusta-312574-2018/
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До 30 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 2 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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