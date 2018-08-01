Доброе утро!

Вчера мы все проснулись должниками . Должниками экологическими: количество использованных ресурсов превысило тот объем, который Земля способна воспроизвести за год. К сожалению, «день долга» наступает каждый год все раньше и раньше. Так что, заводя автомобиль или покупая очередной пакет в магазине, помните, что живете «в кредит» у будущих поколений.





ВАЖНОЕ

Президент вчера посетил Минский район. Главной темой предсказуемо стала уборочная . По сравнению с Европой, по словам Александра Лукашенко, «нас еще Господь пожалел» — во многих странах жара погубила часть урожая, так что нам нужно собрать все «до зернышка», но при этом «поберечь людей». «Необходимо делать перерыв в середине дня, когда стоит такая духота, а больше работы выполнять в утреннее и вечернее время», — считает президент. Заодно он прокомментировал и слухи о состоянии своего здоровья : «Живой я, живой».

Кроме того, глава государства заверил : импортное продовольствие для нас обходится дороже, чем развитие своего сельского хозяйства. Видимо, после этого злые языки должны забыть о ценах на испанские помидоры или польские яблоки в наших магазинах.





Весь мир следит за страшными новостями об убийстве троих российских журналистов в Центральноафриканской республике. Они поехали туда снимать документальный фильм. На журналистов напали около 10 человек в тюрбанах , говоривших на арабском. Главные вопросы в этом деле : почему журналисты были без охраны и как выжил их водитель. Местные СМИ пишут, что мужчин перед расправой похитили и пытали .

Ну и еще об одной насущной теме: разузнали подробности о будущей базе наших с вами доходов, которую будут собирать налоговики. Рассказываем , какие данные наниматели будут передавать, а какие — нет, а также о том, зачем вообще это все нужно.

ПОПУЛЯРНОЕ

Уже больше месяца в Беларуси работают обновленные тунеядские комиссии. Те самые, которые помогают с работой тем, у кого ну никак не получается ее найти. Мы съездили в Клецк на заседание одной из таких комиссии . Посетители есть. Например, пришел парень с девушкой: «Можно я за нее расскажу, а то она рассказывать не умеет?».

А в областном суде третий день зачитывают обвинения по делу о коррупции в ГУПР . На скамье подсудимых 13 человек — 2 мужчин и 11 женщин. «Мясной полуфабрикат, батон вареной колбасы, 2 пачки сока, пачка сливочного масла, бутылка подсолнечного, кило сахара и тушка цыпленка» — это, например, список товарно-материальных ценностей, которые в виде взятки принесли одной из фигуранток этого дела.

У минчан появилась новая проблема: просел путепровод МКАД в Лошице . Оказывается, о том, что этот участок кольцевой нуждается в ремонте, коммунальники знали еще весной . Когда починят мост, пока не известно — так что вот вам обновленная схема движения общественного транспорта по этому участку.





И еще о дорожных проблемах, но уже не у нас, а в Украине. После «смертельного ДТП» в Одесской области, многие белорусы начали обсуждать: мол, дорога на Одессу — трасса Е95 — «кровавая». Мы посмотрели на официальную статистику и поговорили с опытными водителями об опасных участках этой дороги. Надеемся, эти советы будут полезными и уберегут вас от неприятностей.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

А теперь учим новое слово — стантрайдинг. Так правильно называется трюковая езда на мотоциклах. И вот он — наш герой, парень из полесской деревни , который хочет стать в этом непонятном для большинства виде спорта лучшим в мире. Правда, Дима признается, что его чаще называют хулиганом, чем спортсменом.





А вот здесь у нас рассказ на любимую многим тему — как похудеть. Гродненец, который весил 152 килограмма, честно поделился своим опытом расставания с 70 килограммами . И это было непросто: например, чтобы качать пресс, тренеру приходилось держать Павла за ноги, а в гости парень ходил со своими продуктовыми контейнерами.

Ну и еще немного чудес. В Мексике разбился самолет , на борту было 103 пассажира и все выжили. Местные власти уже рассказали, в чем причина , а здесь можно посмотреть видео с места крушения , а один счастливый пассажир даже снял крушение изнутри самолета !

Все новости среды, 1 августа

В последние дни обычно все одинаковое: еще раннее утро, а уже ну очень тепло! Но это еще ничего — ученые вообще предсказали , что к 2080 году смертность от жары увеличится многократно. Но очень хочется верить, что к этому времени придумают, как эту жару пережить. Вон уже в Австрии и Швейцарии полицейским собакам выдают специальную обувь для защиты лап . Не перегревайтесь и оставайтесь с нами.

Ваша редакция

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