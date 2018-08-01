Похвальный пример, или Как нужно помогать малой родине

Я родился и вырос в небольшой д. Бухали Малечского сельсовета. Многие годы работал главным инженером колхоза «Земледелец». Помню, как довольны были люди, когда в 70-е годы отремонтировали дорогу Бухали – Черничное – Лукомер. По ровной глади на месте бывших ухабов и ям можно было без проблем добраться до деревни и зимой и летом. Но прошло время, и на малую родину на легковом автомобиле стало сложно доехать.

Любое благоустройство дорог стоит немалых затрат, да и больше внимания уделяется трассам массового пользования. Но нашелся человек, который не пожалел своих собственных средств для ремонта дороги Бухали – Черничное. Это владелец крестьянского фермерского хозяйства А.И. Борушко. Деньги ему не падают с неба, и не работает он в сфере «купи-продай», а честно и старательно трудится на земле. Александр Иванович – уроженец аг. Малеч, занимается исконно сельским трудом: выращивает картофель, капусту, помидоры, огурцы, зерновые культуры, смородину, клубнику, посадил сад. За всем этим нужен уход и прилежный труд, надо обладать и агрономической грамотностью. Но трудностей этот человек не боится.

В д. Бухали установлен памятный знак в честь нашего отца, Героя Социалистического Труда А.А. Цебрука, и вся семья очень благодарна А.И. Борушко за его инициативу по обустройству дороги. Это действительно конкретный и похвальный пример заботы о малой родине. Желаем Александру Ивановичу и его родным здоровья, счастья и высокого плодородия земли, на которой они так старательно трудятся.

Александр ЦЕБРУК, сын Героя Социалистического Труда.