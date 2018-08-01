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Борьбу за медали в конкурсе "Снайперский рубеж" продолжат 8 сильнейших команд
02.08.2018 07:06 — Новости Общества | БT
В лидерах и белорусские танкисты. Вчера в индивидуальной гонке наша дружина снова заняла первое место, обойдя сборные Сирии и Таджикистана. В состязаниях сил спецопераций, механиков-водителей и соревнованиях "Воин Содружества" наши представители также в тройках сильнейших команд.
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Белорусы снова первые. Борьбу за медали в конкурсе "Снайперский рубеж" продолжат 8 сильнейших команд. Под Брестом стрелки определились с лидерами индивидуального и...
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